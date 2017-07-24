 Yıldız fabrikası Muratpaşa – Fotomaç – 24 Temmuz 2017
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    24 Temmuz 2017, Pazartesi
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    Yıldız fabrikası Muratpaşa

    Yıldız fabrikası Muratpaşa

    Muratpaşa Belediyespor'un gelecek vaat eden üç futbolcusu 'la sözleşme imzaladı. Enes Çavdar, Yunus Yıldız ve Ekrem Kocabıyıkoğlu bu sezon kırmızı beyazlı takımın U21 kadrosunda mücadele edecek.

    Muratpaşa Belediyespor'dan 6 futbolcu ve 2 antrenör yeni sezon için kırmızı beyazlı takımla sözleşme imzaladı. Muratpaşa Belediyespor'un Antalya şampiyonu olan U19 takımında oynayan Enes Çavdar, Yunus Yıldız ve Ekrem Kocabıyıkoğlu artık kırmızı beyazlı formayı giyecek. Paşa'nın üç genç oyuncusu 'un U21 kadrosunda yer alacak. Bununla birlikte Mehmet Dal, Mustafa Aydın ve Adahan Altan Muratpaşa Belediyespor'dan Antalyaspor altyapı gruplarına katıldı.

    Muratpaşa Belediyespor'u U17 kategorisinde Türkiye şampiyonu yapan antrenör Barış Çakar Antalyaspor'un U19 takımının hocası olurken U11-12 takımlarını çalıştıran Mustafa Erol da Antalyaspor'un altyapı da teknik heyetine dahil oldu.

    1. 24 Temmuz 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 11:25
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