Yıldız fabrikası Muratpaşa
Muratpaşa Belediyespor'un gelecek vaat eden üç futbolcusu Antalyaspor'la sözleşme imzaladı. Enes Çavdar, Yunus Yıldız ve Ekrem Kocabıyıkoğlu bu sezon kırmızı beyazlı takımın U21 kadrosunda mücadele edecek.
Muratpaşa Belediyespor'dan 6 futbolcu ve 2 antrenör yeni sezon için kırmızı beyazlı takımla sözleşme imzaladı. Muratpaşa Belediyespor'un Antalya şampiyonu olan U19 takımında oynayan Enes Çavdar, Yunus Yıldız ve Ekrem Kocabıyıkoğlu artık kırmızı beyazlı formayı giyecek. Paşa'nın üç genç oyuncusu Antalyaspor'un U21 kadrosunda yer alacak. Bununla birlikte Mehmet Dal, Mustafa Aydın ve Adahan Altan Muratpaşa Belediyespor'dan Antalyaspor altyapı gruplarına katıldı.
Muratpaşa Belediyespor'u U17 kategorisinde Türkiye şampiyonu yapan antrenör Barış Çakar Antalyaspor'un U19 takımının hocası olurken U11-12 takımlarını çalıştıran Mustafa Erol da Antalyaspor'un altyapı da teknik heyetine dahil oldu.
- 24 Temmuz 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 11:25
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Bir forvet daha geliyor
Toplam 3
Yorum
dfgdafg en çok ihtiyaç duyulan bölge ama kimse bu bölge için konuşmuyor. Forvet lazım bize hemde yedek değil ilk 11 de oynayabilecek bir forvet
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Yusuf Erdoğan sorunu
Toplam 8
Yorum
uluzz ne bedelli ne bedelsiz hiç bir yere gidemez.hangi futbolcu kafasına göre gidiyor.hemde beleşe.ama burası trabzon.alışmışlık var ya..yeter ar
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Tabanca gibi takım geliyor
Toplam 32
Yorum
bsfx bu dediğin özelliklerdeki futbolcular 50milyon euro
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