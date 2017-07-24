Antalyaspor’dan Ada’ya çıkarma

Antalyaspor Başkanı Ali Şafak Öztürk, Arsenal'in 25 yaşındaki İngiliz orta sahası Jack Wilshere'in transferi konusunda flaş açıklamalarda bulundu.

A Spor'a konuşan Öztürk, İngiliz yıldızın maliyetinin yüksek olduğunun altını çizdi. Wilshere için temaslarının olduğunu ancak maliyetinin yüksek olduğunu söyleyip indirim talep ettiklerini vurguladı. Geçen sezon Bournemouth'ta kiralık oynayan Wilshere, 29 maçta 2 asist yapabilmişti.