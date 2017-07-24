 Antalyaspor’dan Ada’ya çıkarma – Fotomaç – 24 Temmuz 2017
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    24 Temmuz 2017, Pazartesi
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    Antalyaspor’dan Ada’ya çıkarma

    Antalyaspor’dan Ada’ya çıkarma

    Antalyaspor Başkanı , Arsenal'in 25 yaşındaki İngiliz orta sahası 'in transferi konusunda flaş açıklamalarda bulundu.

    A Spor'a konuşan Öztürk, İngiliz yıldızın maliyetinin yüksek olduğunun altını çizdi. Wilshere için temaslarının olduğunu ancak maliyetinin yüksek olduğunu söyleyip indirim talep ettiklerini vurguladı. Geçen sezon Bournemouth'ta kiralık oynayan Wilshere, 29 maçta 2 asist yapabilmişti.
    1. 24 Temmuz 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 02:16
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