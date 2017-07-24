 Antalyaspor'da Maicon yıldızlaştı – Fotomaç – 24 Temmuz 2017
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    24 Temmuz 2017, Pazartesi
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    Antalyaspor'da Maicon yıldızlaştı

    Antalyaspor'da Maicon yıldızlaştı

    Antalyaspor'un Avusturya kampında Bundesliga 2 ekiplerinden FC Erzgebirge ile oynadığı hazırlık maçı 1-1 sona erdi. Kırmızı beyazlıların beraberlik golünü sahanın yıldızı Maicon attı.

    Süper Lig temsilcisi Antalyaspor, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdüğü Avusturya kampında Bundesliga 2 ekiplerinden FC Erzgebirge ile hazırlık maçı oynadı. Yeni sezon öncesi ikinci hazırlık maçında teknik direktör Rıza Çalımbay, FC Erzgebirge karşısına çoğunlukla genç oyunculardan oluşan takımla çıktı. Antalyaspor maça kalede Ferhat, defansta Atakan, Bahadır, Yusuf, orta sahada Sakıb, Zeki, Yekta, hücumda da Emre, Danilo, Doğukan, Drole ile başladı. Karşılaşmada 1-0 geriye düşen kırmızı beyazlılar Maicon'un golüyle skorda eşitliği sağladı. Maç 1-1 sona erdi.

    Karşılaşmanın ilk dakikalarında Yekta sakatlık nedeniyle oyundan çıkmak zorunda kaldı. Antalyaspor'un maçta tek golünü atan Maicon performansıyla beğeni topladı.

    1. 24 Temmuz 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 12:00
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