Antalyaspor'da Maicon yıldızlaştı
Antalyaspor'un Avusturya kampında Bundesliga 2 ekiplerinden FC Erzgebirge ile oynadığı hazırlık maçı 1-1 sona erdi. Kırmızı beyazlıların beraberlik golünü sahanın yıldızı Maicon attı.
Süper Lig temsilcisi Antalyaspor, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdüğü Avusturya kampında Bundesliga 2 ekiplerinden FC Erzgebirge ile hazırlık maçı oynadı. Yeni sezon öncesi ikinci hazırlık maçında teknik direktör Rıza Çalımbay, FC Erzgebirge karşısına çoğunlukla genç oyunculardan oluşan takımla çıktı. Antalyaspor maça kalede Ferhat, defansta Atakan, Bahadır, Yusuf, orta sahada Sakıb, Zeki, Yekta, hücumda da Emre, Danilo, Doğukan, Drole ile başladı. Karşılaşmada 1-0 geriye düşen kırmızı beyazlılar Maicon'un golüyle skorda eşitliği sağladı. Maç 1-1 sona erdi.
Karşılaşmanın ilk dakikalarında Yekta sakatlık nedeniyle oyundan çıkmak zorunda kaldı. Antalyaspor'un maçta tek golünü atan Maicon performansıyla beğeni topladı.
- 24 Temmuz 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 12:00
-
Lens çark etti!
Toplam 10
Yorum
sait lens isterse istediği takıma gider. bonservis monservis hikaye sunderland i istemez ise klubü onu tutmaz alabileceği en fazlaya satar
-
Perez’e 10 yıllık teklif var!
Toplam 4
Yorum
düz mantık hakan! eğer aykut hoca bu adamı istiyorsa demek ki kafasındaki oyun planına uygun bir oyuncu değil mi?
-
Yeni savaşçı Fernando G.Saray'da!
Toplam 35
Yorum
goz goz gs yönetimi başakşehirin transferlerine bakın bonservissiz ne kadar yüksek degerde oyuncu varsa hepsini aldı biraz onlardan feyz alın.....
Antalyaspor'da Maicon yıldızlaştı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.