 ‘Antalya coşacak’ – Fotomaç – 22 Temmuz 2017
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    22 Temmuz 2017, Cumartesi
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    ‘Antalya coşacak’

    ‘Antalya coşacak’
    Akdeniz temsilcisi 'un yeni transferi yeni sezon öncesi iddialı konuştu. Başarılı futbolcu "Teknik direktörümüz Rıza Çalımbay ile çok uyumlu çalışıyoruz. Antalyaspor'da çok kaliteli futbolcular var. Hedefimiz bu sezon ligi, Avrupa kupaları sıralamasında bitirmek" dedi.
    1. 22 Temmuz 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 22:55
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