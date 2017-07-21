Antalya büyük oynuyor

Yeni sezona iddialı bir kadroyla girmeyi planlayan Güney ekibi, İngiliz yıldız Jack Wilshere’yi kiralamak için harekete geçti

Süper Lig'in yeni Jeremy Menez, Armel Drole, Boffin, Maicon, Aydın Karabulut gibi isimlerle gücüne güç katan Antalyaspor, büyük oynuyor. Kırmızı- beyazlılar son olarak İngilizler'in yıldız ismi Jack Wilshere'ye kanca attı. Bir yıl daha sözleşmesinin bulunduğu Arsenal'da gözden çıkarılan 25 yaşındaki orta sahayı kiralamayı hedefleyen Güney temsilcisi, tüm şartları zorluyor. Geçtiğmiz sezon Bournemouth'ta kiralık oynayan yıldız futbolcu, forma giydiği 29 maçta 2 asist yaptı.