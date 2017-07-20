 Antalyaspor’un Salzburg kampı devam ediyor – Fotomaç – 20 Temmuz 2017
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    20 Temmuz 2017, Perşembe
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    Antalyaspor’un Salzburg kampı devam ediyor

    Antalyaspor’un Salzburg kampı devam ediyor

    Antalyaspor, Salzburg kampında ikinci günden itibaren günde çift antrenman programına geçti.

    Antalyaspor, Salzburg kampında günün ilk antrenmanında dayanıklılık ve taktik çalışması gerçekleştirdi. Düz koşuyla başlayan antrenmanda ısınma egzersizlerinin ardından 2 grup halinde 5'e 2 oynandı. Teknik Direktör Rıza Çalımbay, 5'e 2 oyunundan sonra takıma dörderli ve beşerli gruplar halinde dayanıklılık koşusu yaptırdı. Daha sonra iki grup halinde dar alanda taktik çalışması yapıldı. İdman, yarım sahada yapılan hücum-savunma taktik çalışmasıyla sona erdi. Sakatlığı süren kaleci Ozan Evrim Özenç, otelde yer alan salonda çalıştı.
    1. 20 Temmuz 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 16:41
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