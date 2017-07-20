Antalyaspor'da Arda Vekiloğlu dönemi
Antalyaspor Basketbol takımı, antrenör Arda Vekiloğlu ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.
Hasan Subaşı Tesisleri'nde düzenlenen imza töreninde Antalyaspor Basketbol Şube Başkanı Güray Kanan, teknik heyet ve oyuncu kadrosunda değişiklikler yaptıklarını anlattı. Genç, kendine inanan, sahasında kaybetmeyen takım oluşturmak istediklerini vurgulayan Kanan, çok kısa zamanda Antalyaspor'a yakışan takım oluşturmayı hedeflediklerini söyledi. Türkiye Basketbol Ligi ve Avrupa'da mücadele etmek istediklerini belirten Kanan, antrenör Arda Vekiloğlu ile başarılar elde edeceklerine inandığını dile getirdi.
Arda Vekiloğlu, Antalyaspor gibi köklü camiada olmaktan dolayı mutluluk duyduğunu ve başarılı olmak istediklerini söyledi. Genel menajer Arzu Özyiğit de teknik heyetin eski basketbolculardan oluştuğunu dile getirdi. Başarılı bir sezon geçireceklerine inandığını belirten Özyiğit, Antalyaspor'un uzun vadede hedeflenen yere ulaşmasını istediklerini vurguladı. Genel menajer yardımcısı Murat Hisarkaya da sezonun zor geçeceğini ve başarılı sonuçlar almak istediklerini söyledi.
Toplantıya basketbol takımı yöneticileri de katıldı. Konuşmaların ardından Kanan ve Vekiloğlu, yıllık sözleşmeye imza attı.
- 20 Temmuz 2017, Perşembe
- Güncelleme: 15:43
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Fedakar Yasin
Toplam 29
Yorum
1905gs Sen fedakarlık yapma Yasin lütfen.
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Ümit Karan'dan G.Saray eleştirisi
Toplam 16
Yorum
fotbolculuğunu bilmem ama nasıl bir konuşma beceriksizliği bu adını bilmediğin adam brezilya milli takımının oyuncusu avrupanın en iyi 5 sağ bekinden biri
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Denayer için bir kez daha devrede
Toplam 11
Yorum
1905gs Serdar ts ye Denayer bize gelsin bu çocuğu beğenmeyen futboldan anlamıyordur net. Hızlı, fiziği iyi biraz pozisyon bilgisiyle tecrübeyle efs
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