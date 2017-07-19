Antalyaspor'da iki isimle yollar ayrıldı
Antalyaspor, Anıl Koç ile Amadaiya Rennie'nin sözleşmesi karşılıklı olarak feshedildi.
Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor, geçen sezon başında gelecek vaad eden genç futbolcu olarak transfer ettiği Anıl Koç ile Amadaiya Rennie'nin sözleşmesini feshetti. Teknik direktör Rıza Çalımbay'ın kadroda düşünmediği 2 futbolcuyla masaya oturan kırmızı beyazlı yöneticiler, karşılıklı fesih kararı aldı.
Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, 'Kulübümüzde sözleşmesi bulunan Anıl Koç ve Amadaiya Rennie'nin sözleşmeleri karşılıklı olarak feshedilmiştir' ifadeleriyle iki futbolcuyla yolların ayrıldığı duyuruldu.
Antalyaspor'da geçen sezon hayal kırıklığı yaratan transferler arasında yer alan Rennie ilk devrede 2 lig maçında toplam 82 dakika oyunda kaldı. Teknik direktör Rıza Çalımbay'ın performansını beğenmediği için ikinci devre lisansı dondurulan 27 yaşındaki Liberyalı forvetin, 1 sezon daha sözleşmesi bulunuyordu. Yönetimin 'Antalyaspor'un geleceğinde önemli görev yapacak' sözleriyle geçen sezon sözleşme imzaladığı Anıl Koç ise A takımda forma giymedi. Çalımbay'ın kadroda görev vermediği 22 yaşındaki futbolcu, geçen sezon sezon Ziraat Türkiye Kupası'nda 1 maç ve U21 takımının karşılaşmalarında görev yaptı.
- 19 Temmuz 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 10:14
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ISLAk imzayı atmaya geliyor
Toplam 2
Yorum
BERKE EVET AMA ABİSİ BABASIDA GELİYORMUŞ.ZAMAN KÖTÜ OZAMAN KOLLA ...
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Östersunds’ta kaleci krizi
Toplam 1
Yorum
MEHMET CEVIZLIBAG AVRUPADA BASARI OLMAK ISTIYORSANIZ YENIN ISVEC TAKIMINI . BAK KALECI ALTYAPIDAN GELDI. DEFANS. ORTA SAHA. KANATLAR VE BABATIS GOMIS VE 5-0
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Doğru adamı bulmuşlar
Toplam 10
Yorum
adamsın RVP adamsın bu sene göster bize uçan hollandalıyı
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