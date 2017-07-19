 Antalyaspor'da iki isimle yollar ayrıldı – Fotomaç – 19 Temmuz 2017
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    19 Temmuz 2017, Çarşamba
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    Antalyaspor'da iki isimle yollar ayrıldı

    Antalyaspor'da iki isimle yollar ayrıldı

    Antalyaspor, Anıl Koç ile Amadaiya Rennie'nin sözleşmesi karşılıklı olarak feshedildi.

    Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor, geçen sezon başında gelecek vaad eden genç futbolcu olarak transfer ettiği Anıl Koç ile Amadaiya Rennie'nin sözleşmesini feshetti. Teknik direktör Rıza Çalımbay'ın kadroda düşünmediği 2 futbolcuyla masaya oturan kırmızı beyazlı yöneticiler, karşılıklı fesih kararı aldı.

    Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, 'Kulübümüzde sözleşmesi bulunan Anıl Koç ve Amadaiya Rennie'nin sözleşmeleri karşılıklı olarak feshedilmiştir' ifadeleriyle iki futbolcuyla yolların ayrıldığı duyuruldu.

    Antalyaspor'da geçen sezon hayal kırıklığı yaratan transferler arasında yer alan Rennie ilk devrede 2 lig maçında toplam 82 dakika oyunda kaldı. Teknik direktör Rıza Çalımbay'ın performansını beğenmediği için ikinci devre lisansı dondurulan 27 yaşındaki Liberyalı forvetin, 1 sezon daha sözleşmesi bulunuyordu. Yönetimin 'Antalyaspor'un geleceğinde önemli görev yapacak' sözleriyle geçen sezon sözleşme imzaladığı Anıl Koç ise A takımda forma giymedi. Çalımbay'ın kadroda görev vermediği 22 yaşındaki futbolcu, geçen sezon sezon Ziraat Türkiye Kupası'nda 1 maç ve U21 takımının karşılaşmalarında görev yaptı.

    1. 19 Temmuz 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 10:14
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