 Antalyaspor'da 2 futbolcuyla yollar ayrıldı – Fotomaç – 18 Temmuz 2017
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    18 Temmuz 2017, Salı
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    Antalyaspor'da 2 futbolcuyla yollar ayrıldı

    Antalyaspor'da 2 futbolcuyla yollar ayrıldı

    Akdeniz ekibinde ve 'un sözleşmeleri feshedildi

    Antalyaspor, futbolcular Amadaiya ve ile yollarını ayırdı.

    Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, 27 yaşındaki Liberyalı Rennie ile 22 yaşındaki Anıl Koç'un sözleşmelerinin karşılıklı anlaşmayla feshedildiği bildirildi.

    1. 18 Temmuz 2017, Salı
    2. Güncelleme: 22:03
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