Antalyaspor'da 2 futbolcuyla yollar ayrıldı
Akdeniz ekibinde Rennie ve Anıl Koç'un sözleşmeleri feshedildi
- 18 Temmuz 2017, Salı
- Güncelleme: 22:03
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İspanyol futbolunda deprem
Toplam 9
Yorum
evet bizim tff başkanıda yolsuzluk yapıyor maçları çalıp bjk ye veriyor
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Galatasaray sol bekini buldu
Toplam 55
Yorum
Aslan CAROLE'YIDE 2. LIGDEN BULMUSLARDI TELLESI SATIP PARAYA CEVIRMEK ICIN AMMA BALLANDIRMISLARDI HADI YENISINE BAKALIM
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Galatasaray sol bekini buldu
Toplam 55
Yorum
Murat Yaşlı alsak laf edersiniz Genç alsak seviyemizde değil derseniz ne istiyorsunuz bir karar verin
Antalyaspor'da 2 futbolcuyla yollar ayrıldı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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