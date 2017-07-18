Antalyaspor yeni sezon için iddialı

Kulüp Asbaşkanı ve Basın Sözcüsü Bora Terzioğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kamp çalışmalarının güzel geçtiğini, yeni transferlerin takımla uyum içerisinde olduğunu belirtti.

Transfer çalışmalarının sona ermediğini ifade eden Terzioğlu, "Takımımızın iskeleti hazır. Bunun içerisine bir ya da iki takviye olabilir, onlar için de çalışmalar sürüyor. Tabii ki başkanımız ve teknik heyetimiz en idealini bulma düşüncesinde. Futbol komitemiz hızlı şekilde çalışıyor, en uygun bir ya da iki ismi daha takıma katmayı planlıyoruz." diye konuştu.

"Menez transferi, başarılı bir transfer." diyen Bora Terzioğlu, şöyle devam etti:

"Yine kariyerli bir futbolcu Antalya'da. Bu, Antalyamız adına da güzel. Onun yanında sadece Menez değil, biz iç transferde opsiyon hakkımızı kullanarak Salih Dursun'la sözleşmemizi yeniledik. Gençlere yönelme anlamında Drole için satın alma opsiyonumuzu kullandık. Antalyalı oyuncumuz Musa Nizam'ı tekrar takıma kazandırdık. Aslen Brezilyalı olan Maicon, önümüzdeki sezon adından çokça söz ettireceğini düşündüğümüz bir oyuncu. Aydın Karabulut, keza öyle. Doğru transferler. Teknik ekibin görüşleri doğrultusunda transferler yapılmaya gayret edildi."

Tüm takımların güzel transferler yaptığını dile getiren Terzioğlu, "Takımların yöneticilerinin hepsi iddialı. Herkes transfer yaptı ve yapmaya devam ediyor. Güçlü kadrolar. Bugün her takımın bir diğerini rahatlıkla yenebileceği yıllar yaşadık, geçen yıl da öyleydi. Süper Lig'de, doğrudan Avrupa'ya gidecek bir yerde konumlanmak istiyoruz. Mücadelemiz bunun için olacak." değerlendirmesinde bulundu.

İkinci etap kampı Avusturya'da

Yeni sezon öncesi Menez ve Maicon'un dışında kaleci Ruud Jorge Boffin, defans oyuncusu Musa Nizam, orta saha oyuncusu Aydın Karabulut ile kiralık olarak kadrosunda bulunan Salih Dursun ve Jean Armel Drole'yi renklerine bağlayan Antalyaspor, Bolu Gerede'de iki haftalık birinci etap kamp programını tamamladı.

Antalyaspor, ikinci etap kamp çalışmaları için yarın Avusturya'nın Salzburg kentine gidecek.

?Salzburg'da 11 gün boyunca yeni sezon hazırlıklarını sürdürecek kırmızı-beyazlı ekip, Avusturya kampında Almanya 2. Ligi ekiplerinden FC Erzebirge ile 23 Temmuz'da, Almanya 1. Lig ekiplerinden Bayer Leverkusen ile 27 Temmuz'da, Hamburg'la 31 Temmuz'da hazırlık maçları oynayacak.