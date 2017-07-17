Antalyaspor'da Horic kiralık gönderildi
Antalyaspor'da teknik direktör Rıza Çalımbay'ın kadroda düşünmediği Kenan Horic, Güney Kıbrıs takımlarından Paphos'a kiralık olarak gönderildi.
Antalyaspor geçen sezon başında kadrosuna kattığı Kenan Horic ile yollarını ayırdı. Performansıyla hayal kırıklığı yaratan Bosnalı futbolcu, Güney Kıbrıs takımlarından Paphos ile anlaştı. Bolu kampı sonrası takımdan ayrılan Kenan Horic, Güney Kıbrıs takımına kiralık gönderildi.
Sözleşmesi 31 Mayıs 2020'de bitecek 27 yaşındaki Bosna Hersekli futbolcu 9 lig, 1 kupa maçında Antalyaspor forması giydi. Bir maçta 90 dakika oyunda kalan Kenan, karşılaşmalarda toplam 138 dakika görev aldı.
- 17 Temmuz 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 15:34
-
Malatya, aradığı 10 numarayı buldu
Toplam 2
Yorum
sarlac insanları kılık kıyafetiyle degerlendırcegıne kişiliğine bak kimsenin kimseden üstünlüğü olamaz
-
'Caicedo, Fener’e mesaj attı'
Toplam 2
Yorum
umut gol yüzdesi düşük bir oyuncu, bony bundan daha çok iş yapar
-
Savunmacılar kasayı doldurdu
Toplam 10
Yorum
uae eagleee arkadaşlar hiçkimse yüzdeyüz tutturamaz transferde, ormanda hatalar yapıyor ama totalde başarılı, tüpçüyü unutmayın batırdı takımı.....
Antalyaspor'da Horic kiralık gönderildi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.