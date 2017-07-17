Antalyaspor Avusturya yolcusu
Antalyaspor, ikinci etap kamp çalışmaları için yarın akşam Avusturya'ya gidecek. Kırmızı beyazlılar 2 haftalık kampta 3 hazırlık maçı oynayacak.
Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor, Bolu kampının ardından ikinci etap çalışmaları için Avusturya'ya gidecek. Kırmızı beyazlılar, yeni sezon hazırlıkları için yarın İstanbul'da bir araya gelip, akşam saatlerinde Avusturya'da kamp yapacakları tesise hareket edecek. Avusturya'nın Salzburg kentindeki tesiste ilk antrenmanı çarşamba günü gerçekleştirecek Antalyaspor, iki haftalık kampta 23 Temmuz'da FC Erzgebirge, 27 Temmuz'da Bayer Leverkusen, 31 Temmuz'da da Hamburg ile hazırlık maçı oynayacak. 1 Ağustos'ta Avusturya kampını tamamlayacak kırmızı beyazlılar, ertesi gün Antalya'ya gelecek.
Yeni transferlerin takıma kısa sürede uyum sağladığı Bolu kampında Brezilyalı Maicon ise performansıyla teknik direktör Rıza Çalımbay'ın beğenisini topladı. Kasık fıtığı nedeniyle kamptan ayrılmak zorunda kalan Menez'in tedavisi devam ediyor. Teknik direktör Rıza Çalımbay'ın günde iki antrenmanla yoğun tempoda geçirdiği Bolu kampında futbolcuların moral ve motivasyonlarının yüksek olduğu belirtildi.
- 17 Temmuz 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 13:50
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"Burak Yılmaz'la anlaştık"
Toplam 34
Yorum
Salih TS Her sezon 20 nin üstünde gol atacak, 6 milyon avroyu bırakacak, sana giderken 5 mil. daha sonra da 2 mil. kazandıracak, yine de kötü, öylemi
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"Burak Yılmaz'la anlaştık"
Toplam 34
Yorum
Salih TS Burak hakkında yapılan yorumları gördükçe hayret ediyorum. Bunları söyleyenlerin Trabzonspor taraftarı olduğunu sanmıyorum.
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''27'sini bekleyin''
Toplam 15
Yorum
KrAlex Bir kere Topalla Josef ikisi bir arada oynamaz ikiside el freni. Geriden oyun kuracak ve orta alan hattı pas yağmuruna tutacak adam lazım.
Antalyaspor Avusturya yolcusu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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