 Antalyaspor Avusturya yolcusu – Fotomaç – 17 Temmuz 2017
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    17 Temmuz 2017, Pazartesi
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    Antalyaspor Avusturya yolcusu

    Antalyaspor Avusturya yolcusu

    Antalyaspor, ikinci etap kamp çalışmaları için yarın akşam Avusturya'ya gidecek. Kırmızı beyazlılar 2 haftalık kampta 3 hazırlık maçı oynayacak.

    Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor, Bolu kampının ardından ikinci etap çalışmaları için Avusturya'ya gidecek. Kırmızı beyazlılar, yeni sezon hazırlıkları için yarın İstanbul'da bir araya gelip, akşam saatlerinde Avusturya'da kamp yapacakları tesise hareket edecek. Avusturya'nın Salzburg kentindeki tesiste ilk antrenmanı çarşamba günü gerçekleştirecek Antalyaspor, iki haftalık kampta 23 Temmuz'da FC Erzgebirge, 27 Temmuz'da Bayer Leverkusen, 31 Temmuz'da da Hamburg ile hazırlık maçı oynayacak. 1 Ağustos'ta Avusturya kampını tamamlayacak kırmızı beyazlılar, ertesi gün Antalya'ya gelecek.

    Yeni transferlerin takıma kısa sürede uyum sağladığı Bolu kampında Brezilyalı Maicon ise performansıyla teknik direktör Rıza Çalımbay'ın beğenisini topladı. Kasık fıtığı nedeniyle kamptan ayrılmak zorunda kalan Menez'in tedavisi devam ediyor. Teknik direktör Rıza Çalımbay'ın günde iki antrenmanla yoğun tempoda geçirdiği Bolu kampında futbolcuların moral ve motivasyonlarının yüksek olduğu belirtildi.

    1. 17 Temmuz 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 13:50
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