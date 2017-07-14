Süper Lig ekibinden Sneijder bombası
Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor, Galatasaray'ın kadroda düşünmediği Wesley Sneijder'i transfer etmek istiyor.
Yeni sezona Avrupa hedefiyle hazırlanan ve yapılan transferlerle adından sıkça söz ettiren Antalyaspor, Galatasaray'da kadro dışı bırakılan ve takımdan gönderilmek istenen Sneijder ile temas kurmaya başladı. Kırmızı-beyazlı yöneticilerin, daha önce De Jong transferi için yapılan görüşmelerde sarı-kırmızılı yöneticilere Sneijder'ın durumunu da sordukları öğrenildi. Antalyaspor yöneticilerin Sneijder ile görüşmelerini sürdürdükleri ve oyuncuyu ikna etme çalışmalarının devam ettiği öğrenildi. Antalyaspor'un, Hollandalı futbolcunun transferi için ciddi bütçe ayırdıkları gelen bilgiler arasında yer alıyor.
Kırmızı-beyazlılar, Sneijder ile anlaşamamaları halinde Galatasaray'ın bir diğer Hollandalı oyuncusu De Jong'u kadroya katmak için de yoğun çaba harcıyor.
- 14 Temmuz 2017, Cuma
- Güncelleme: 14:51
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F.Bahçe ve G.Saray'ın rakipleri belli oldu
Toplam 9
Yorum
emrE en iyi liginde oynamış tecrübe sahibi olan tugay kerimoğlu dururken tudor gelirse olacağı bu bunun gibi skorları dha çok yaşarlar
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Altınordu'nun kalesi sağlam
Toplam 1
Yorum
M.AKEL33 HELAL OLSUN ALTINORDU KİMSENİN YAPAMADIĞINI YAPIYOR
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F.Bahçe ve G.Saray'ın rakipleri belli oldu
Toplam 9
Yorum
selcuk haram olsun gs turu gececek zannediyorlar boş hayal bunlaar aga selcuk dört trilyon para alıyor aynısını bnde yaprım 500 tl ye geri pas yana pas
Süper Lig ekibinden Sneijder bombası haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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