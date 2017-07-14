 Süper Lig ekibinden Sneijder bombası – Fotomaç – 14 Temmuz 2017
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    14 Temmuz 2017, Cuma
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    Süper Lig ekibinden Sneijder bombası

    Süper Lig ekibinden Sneijder bombası

    Süper Lig ekiplerinden , 'ın kadroda düşünmediği 'i transfer etmek istiyor.

    Antalyaspor, Galatasaray'da kadro dışı bırakılan Hollandalı oyuncu Wesley Sneijder'ın peşine düştü.

    Yeni sezona Avrupa hedefiyle hazırlanan ve yapılan transferlerle adından sıkça söz ettiren , 'da kadro dışı bırakılan ve takımdan gönderilmek istenen Sneijder ile temas kurmaya başladı. Kırmızı-beyazlı yöneticilerin, daha önce De Jong transferi için yapılan görüşmelerde sarı-kırmızılı yöneticilere Sneijder'ın durumunu da sordukları öğrenildi. Antalyaspor yöneticilerin Sneijder ile görüşmelerini sürdürdükleri ve oyuncuyu ikna etme çalışmalarının devam ettiği öğrenildi. Antalyaspor'un, Hollandalı futbolcunun transferi için ciddi bütçe ayırdıkları gelen bilgiler arasında yer alıyor.

    Kırmızı-beyazlılar, Sneijder ile anlaşamamaları halinde Galatasaray'ın bir diğer Hollandalı oyuncusu De Jong'u kadroya katmak için de yoğun çaba harcıyor.
    1. 14 Temmuz 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 14:51
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