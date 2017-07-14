Bu sezon lig daha zor olacak

Spor Toto Süper Lig takımlarından Antalyaspor, Bolu'nun Gerede İlçesi'nde bulunan Dorukkaya Green Park Otel'de yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor. Kırmızı beyazlı takım kondisyon ağırlıklı ilk etap kampının son günlerine gelirken teknik direktör Rıza Çalımbay da antrenman temposunu yükseltti. Çalımbay, sabah antrenmanında futbolcularına pas ve şut çalışmasının ardından yarı sahada çift kale maç yaptırdı.



Çift kalede futbolcuların gol sevinçleri antrenmana renk kattı. Kırmızı beyazlı takımın yıldız futbolcusu Eto da arkadaşlarıyla şakalaştı.16 Temmuz'da sona erecek Bolu kampını değerlendiren Çalımbay, mükemmel bir kamp geçirdiklerini söyleyerek, Çalışmamız gerekenlerin hepsini çalıştık. Bir hazırlık maçı oynadıktan sonra ara verip Avusturya'da kampa gireceğiz. Orada da çok iyi 3 hazırlık maçı oynayacağız dedi.



'İNANILMAZ ŞEKİLDE ÇOK İYİ TRANSFERLER YAPIYORLAR'

Ligin ilk haftasında Beşiktaş ile deplasmanda karşılaşacaklarını hatırlatan Çalımbay, şöyle konuştu

Ligde kolay maç yok. Bütün takımları görüyorsunuz. Hepsi inanılmaz şekilde çok iyi transferler yapıyorlar. Herkes ilk maçını kazanmak ister. Bize ilk maçta şampiyon bir takımın çıkması da bu maçın kolay olmayacağını gösteriyor. Biz de ilk maça iyi bir netice ile başlamak istiyoruz. Deplasmanda oynuyoruz ama ben takımıma güveniyorum. Biz geçen sezon gibi nasıl zor durumdan çıkarken çok iyi şekilde kenetlenmişsek, aynı şekilde kenetlenirsek, aynı şekilde düşünürsek biz istediğimiz şekilde çıkarız. Beşiktaş maçı her türlü ihtimale açık bir maç. Biz hepsinin farkındayız. Beşiktaş takımının gücünü de biliyoruz. Nasıl bir takım olduğunu da biliyoruz. Kendi takımımı da biliyorum ve oradan iyi bir şekilde çıkacağımıza inanıyorum.



'YENİ SEZON DAHA ZOR GEÇECEK'

Çalımbay, yeni sezonun daha zor geçeceğini de söyleyerek, Bu sezon ligin daha zor olacağına inanıyorum. Çünkü Fenerbahçe, Galatasaray, Trabzonspor da girecek. Çok güçlendiler, çok transfer yaptılar. Başakşehir takımı transferler yapıyor. Hala inanılmaz şekilde transferler yapıyorlar. Anadolu takımları olarak bizler de yapmaya çalışıyoruz. Bu sezon zor ve zevkli geçecek buna inanıyorum dedi.



'MBİLLA VE MOTTA'NIN GİTMESİNİ İSTEMEZDİM'

İki transfer daha yapmayı düşündüklerini açıklayan Çalımbay, Transferde eksik olan noktaları aldık. Mbilla ve Motta'nın gitmesini istemezdim. Geçen sezon başarılı olduysak o iki futbolcumuzun bunda çok payı vardı. Onların yerini dolduracak arkadaşlar aldık. Kafamızda iki tane daha transfer var. Yönetim ile de konuşuyoruz. Bu kampı geçip maçları oynadıktan sonra en gerekli olan yerlere o transferleri kullanmamız gerektiğini söyledim. Takımıma yürekten inanıyorum. Başarılı olmak istiyorsak geçen sezonla aynı mantalitede olmamız lazım şeklinde konuştu.