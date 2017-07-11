Antalyaspor'da laktat testi yapıldı

Kulüp doktorları Burhanettin Çalım ve Cem Çetin ile fizyoterapist ve masörlerden oluşan sağlık destek ekibi tarafından yapılan laktat testine sporcular 5'erli gruplar halinde girdi. Ülkesinin milli takımı kadrosunda olan Ondrej Celustka ile düğünü nedeniyle izinli olan Musa Nizam da Gerede'ye gelerek takım kampına katıldı.



Teknik Direktör Rıza Çalımbay, Celustka ve Musa'ya sabah erken saatlerde göl çevresinde koşu yaptırdı. Göl çevresindeki koşuya Teknik Direktör Rıza Çalımbay ile yardımcıları da katıldı. Boyun fıtığı ameliyatı olduğu için koşu yapamayan takım menajeri Kerem Atılmaz ise göl kenarındaki ördeklerle eğlenerek sabah sporu yaptı. Teknik Direktör Rıza Çalımbay, sabah sporunu tamamladıktan sonra göl çevresindeki koşu ve yürüyüş parkurunda atılmış pet şişe ve bardakları toplayıp çevre temizliği yaptı.