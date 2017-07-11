Antalyaspor'da laktat testi yapıldı
Bolu Gerede'de lig hazırlıklarını sürdüren Antalyaspor'da futbolcular laktat testinden geçti.
Kulüp doktorları Burhanettin Çalım ve Cem Çetin ile fizyoterapist ve masörlerden oluşan sağlık destek ekibi tarafından yapılan laktat testine sporcular 5'erli gruplar halinde girdi. Ülkesinin milli takımı kadrosunda olan Ondrej Celustka ile düğünü nedeniyle izinli olan Musa Nizam da Gerede'ye gelerek takım kampına katıldı.
Teknik Direktör Rıza Çalımbay, Celustka ve Musa'ya sabah erken saatlerde göl çevresinde koşu yaptırdı. Göl çevresindeki koşuya Teknik Direktör Rıza Çalımbay ile yardımcıları da katıldı. Boyun fıtığı ameliyatı olduğu için koşu yapamayan takım menajeri Kerem Atılmaz ise göl kenarındaki ördeklerle eğlenerek sabah sporu yaptı. Teknik Direktör Rıza Çalımbay, sabah sporunu tamamladıktan sonra göl çevresindeki koşu ve yürüyüş parkurunda atılmış pet şişe ve bardakları toplayıp çevre temizliği yaptı.
- 11 Temmuz 2017, Salı
- Güncelleme: 13:08
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Tarık Çamdal’a 4.5 milyon euro!
Toplam 27
Yorum
aslano tarık sıneıjder de yonga 5 milyon vermezler üçü 5 para etmez
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Milo’nun durumu Marcelo’ya bağlı
Toplam 6
Yorum
fairplay34 pedroyu bilmem ama milo kesinlikle bir şansı hakediyor..stoper şarap gibidir.tazesi bozar.bu adam epey tecrübe kazandı..
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Yeni forvet N’Doye’a bağlı
Toplam 4
Yorum
damdoy mutlaka bi müşteri bulunsun
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