 Antalyaspor'da laktat testi yapıldı – Fotomaç – 11 Temmuz 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    11 Temmuz 2017, Salı
    OYUN ENGLISH

    Antalyaspor'da laktat testi yapıldı

    Antalyaspor'da laktat testi yapıldı

    Bolu Gerede'de lig hazırlıklarını sürdüren Antalyaspor'da futbolcular laktat testinden geçti.

    Kulüp doktorları Burhanettin Çalım ve Cem Çetin ile fizyoterapist ve masörlerden oluşan sağlık destek ekibi tarafından yapılan laktat testine sporcular 5'erli gruplar halinde girdi. Ülkesinin milli takımı kadrosunda olan Ondrej Celustka ile düğünü nedeniyle izinli olan Musa Nizam da Gerede'ye gelerek takım kampına katıldı.

    Teknik Direktör Rıza Çalımbay, Celustka ve Musa'ya sabah erken saatlerde göl çevresinde koşu yaptırdı. Göl çevresindeki koşuya Teknik Direktör Rıza Çalımbay ile yardımcıları da katıldı. Boyun fıtığı ameliyatı olduğu için koşu yapamayan takım menajeri Kerem Atılmaz ise göl kenarındaki ördeklerle eğlenerek sabah sporu yaptı. Teknik Direktör Rıza Çalımbay, sabah sporunu tamamladıktan sonra göl çevresindeki koşu ve yürüyüş parkurunda atılmış pet şişe ve bardakları toplayıp çevre temizliği yaptı.

    1. 11 Temmuz 2017, Salı
    2. Güncelleme: 13:08
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Antalyaspor'da laktat testi yapıldı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.