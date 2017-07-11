 Antalyaspor’da bu sezon tek hedef Avrupa – Fotomaç – 11 Temmuz 2017
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    11 Temmuz 2017, Salı
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    ’da bu sezon tek hedef Avrupa

    Antalyaspor’da bu sezon tek hedef Avrupa

    Yeni sezon hazırlıklarını Bolu'da sürdüren 'da Teknik Direktör , iddiasını ortaya koydu.

    Geçen sezon ligi 5. sırada bitirerek Avrupa hayallerini bir sene ertelemek durumunda kaldıklarını belirten Çalımbay, "Artık daha oturmuş ve kaliteli bir kadroya sahibiz. Hedefimiz Avrupa mücadelesinin içerisinde yer alabilmek. Geçen sezonki müthiş ivmemizden sonra bu takımın artık Avrupa'yı fazlasıyla hak ettiğini düşünüyorum" dedi.
    1. 11 Temmuz 2017, Salı
    2. Güncelleme: 00:32
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