Antalyaspor’da bu sezon tek hedef Avrupa

Yeni sezon hazırlıklarını Bolu'da sürdüren Antalyaspor'da Teknik Direktör Rıza Çalımbay, iddiasını ortaya koydu.

Geçen sezon ligi 5. sırada bitirerek Avrupa hayallerini bir sene ertelemek durumunda kaldıklarını belirten Çalımbay, "Artık daha oturmuş ve kaliteli bir kadroya sahibiz. Hedefimiz Avrupa mücadelesinin içerisinde yer alabilmek. Geçen sezonki müthiş ivmemizden sonra bu takımın artık Avrupa'yı fazlasıyla hak ettiğini düşünüyorum" dedi.