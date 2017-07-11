Antalyaspor’da bu sezon tek hedef Avrupa
Yeni sezon hazırlıklarını Bolu'da sürdüren Antalyaspor'da Teknik Direktör Rıza Çalımbay, iddiasını ortaya koydu.
Geçen sezon ligi 5. sırada bitirerek Avrupa hayallerini bir sene ertelemek durumunda kaldıklarını belirten Çalımbay, "Artık daha oturmuş ve kaliteli bir kadroya sahibiz. Hedefimiz Avrupa mücadelesinin içerisinde yer alabilmek. Geçen sezonki müthiş ivmemizden sonra bu takımın artık Avrupa'yı fazlasıyla hak ettiğini düşünüyorum" dedi.
- 11 Temmuz 2017, Salı
- Güncelleme: 00:32
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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Mitrovic Başakşehir'e
Toplam 3
Yorum
GokhanP Bence verilmeli . düzenli forma giyecek. Bu fırsat kaçmaz
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Tolgay Arslan'a Lazio kancası
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Tolgay Arslan Selametle Git,yol al Lazio tm mı?
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Sigara sağlığa zararlı gençler!
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Fbli Bu kadarmi salak olur bunlar? Insan gelecegiyle boylemi oynar?
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