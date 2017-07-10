Celustka sağlık kontrolünden geçti
Antalyaspor başarılı futbolcusu Ondrej Celustka, Memorial Antalya Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçti.
Çek Cumhuriyeti (Çekya) Milli Takım kadrosunda bulunması nedeniyle izinli olan kırmızı-beyazlı futbolcu Ondrej Celustka, Antalya'ya geldi. Kampa katılmadan önce Memorial Antalya Hastanesi'ne gelerek TFF'nin kriterlerine göre sağlık kontrolüne tabi tutulan Ondrej Celustka, ardından kampa katılmak üzere Bolu'ya gitti.
- 10 Temmuz 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 12:23
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'İki golcü şart!'
Toplam 23
Yorum
Realist Ya arkadaş biz mi bilmiyoruz bu işi yönetim mi?Halısahada oynayan bağkur meklisi kılıklı Aatif in ne işi var bu takımda? !!!!!!!!!
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Tudor’dan Sinan kararı
Toplam 18
Yorum
Yasama Sinan bu yeteneklerle yedek kalırım düşüncesindeyse çalışmaya niyeti yok demektir. O zaman satın gitsin.
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Ben Arfa rafa kalktı
Toplam 6
Yorum
Aslan SNEIJDER VARKEN GEREKSIZ BU YIL ICINDE YURT ICI VEYA YURT DISINDAN GENC VE UCUZ KALITELI GENCLERI TAKIBE ALIN GENC SNEIJDERLER BULUN
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