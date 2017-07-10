Celustka sağlık kontrolünden geçti

Çek Cumhuriyeti (Çekya) Milli Takım kadrosunda bulunması nedeniyle izinli olan kırmızı-beyazlı futbolcu Ondrej Celustka, Antalya'ya geldi. Kampa katılmadan önce Memorial Antalya Hastanesi'ne gelerek TFF'nin kriterlerine göre sağlık kontrolüne tabi tutulan Ondrej Celustka, ardından kampa katılmak üzere Bolu'ya gitti.