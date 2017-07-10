 Celustka sağlık kontrolünden geçti – Fotomaç – 10 Temmuz 2017
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    10 Temmuz 2017, Pazartesi
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    sağlık kontrolünden geçti

    Celustka sağlık kontrolünden geçti

    Antalyaspor başarılı futbolcusu Ondrej , Memorial Antalya Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçti.

    Çek Cumhuriyeti (Çekya) Milli Takım kadrosunda bulunması nedeniyle izinli olan kırmızı-beyazlı futbolcu Ondrej , Antalya'ya geldi. Kampa katılmadan önce Memorial Antalya Hastanesi'ne gelerek TFF'nin kriterlerine göre sağlık kontrolüne tabi tutulan Ondrej Celustka, ardından kampa katılmak üzere Bolu'ya gitti.

    1. 10 Temmuz 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 12:23
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