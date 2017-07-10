Antalya’da Menez şoku
Akdeniz ekibinin flaş ismi, aşırı zorlamaya bağlı kasık fıtığı oldu. Fransa’da operasyon geçirecek 30 yaşındaki forvetin 10 gün sonra döneceği öğrenildi.
Fransız forvetin, operasyon geçirmek ve tedavisi için Fransa'ya gideceği, 10 gün sonra Türkiye'ye döneceği öğrenildi. Kırmızı beyazlı yönetim ve teknik ekip de sezon öncesi önemli çalışmalarda bu sakatlığın yaşanması şok etkisi yaratırken, Menez'in Antalyaspor'a sağlıklı şekilde dönmesi için tüm olanakların seferber edileceği belirtildi.
DÖNÜŞÜ 1 AYI BULABİLİR
Dünyaca ünlü futbolcunun Antalyaspor'la yeniden antrenmanlara başlamasının iyileşme sürecine göre yaklaşık 1 ayı bulabileceği bildirildi. Akdeniz ekibiyle 3 yıllık sözleşme imzalayan 30 yaşındaki Fransız Jeremy Menez, Sochaux, Monaco, PSG, Roma, Milan ve Bordeaux gibi dev takımların formalarını giyerken, Fransa Milli Takımı'yla da 24 maça çıkıp 2 gol kaydetmişti. Menez'in Antalya'ya transferi dünya futbol piyasasında büyük ses getirmişti.
- 10 Temmuz 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 23:47
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Sneijder'den taraftara müjdeli haber: Kalıyor!
Toplam 60
Yorum
fgh sneijder gitsin
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Emre Fener'e geri dönüyor
Toplam 30
Yorum
harbı fblı rasko hayır kesınlıkle almayın ıkı maç oynayıp kırmızı kart görür bız o fılımı çok seyretık onun yerıne genç dınamık her mekıde oynayan alalım
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Kadrodan çıkarıldı, kamptan gönderildi!
Toplam 26
Yorum
güyaa noldu ts aliyordunuz simdi kovuyorsunuz, ts iyi gagaliyor size bu keresteleri :D
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