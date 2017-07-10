Antalya’da Menez şoku

Akdeniz ekibinin flaş ismi, aşırı zorlamaya bağlı kasık fıtığı oldu. Fransa’da operasyon geçirecek 30 yaşındaki forvetin 10 gün sonra döneceği öğrenildi.

Süper Lig'in flaş ekibi Antalyaspor'a yeni transferinden kötü haber geldi. Bu sezon Fransa'nın Bordeaux takımından yaklaşık 1 milyon 500 bin Euro'ya transfer edilen 30 yaşındaki yıldız oyuncu Jeremy Menez, Bolu'daki kampta aşırı zorlamaya bağlı olarak kasık fıtığı oldu.



Fransız forvetin, operasyon geçirmek ve tedavisi için Fransa'ya gideceği, 10 gün sonra Türkiye'ye döneceği öğrenildi. Kırmızı beyazlı yönetim ve teknik ekip de sezon öncesi önemli çalışmalarda bu sakatlığın yaşanması şok etkisi yaratırken, Menez'in Antalyaspor'a sağlıklı şekilde dönmesi için tüm olanakların seferber edileceği belirtildi.



DÖNÜŞÜ 1 AYI BULABİLİR

Dünyaca ünlü futbolcunun Antalyaspor'la yeniden antrenmanlara başlamasının iyileşme sürecine göre yaklaşık 1 ayı bulabileceği bildirildi. Akdeniz ekibiyle 3 yıllık sözleşme imzalayan 30 yaşındaki Fransız Jeremy Menez, Sochaux, Monaco, PSG, Roma, Milan ve Bordeaux gibi dev takımların formalarını giyerken, Fransa Milli Takımı'yla da 24 maça çıkıp 2 gol kaydetmişti. Menez'in Antalya'ya transferi dünya futbol piyasasında büyük ses getirmişti.