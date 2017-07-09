Sosa gerçeği

Antalyaspor Başkanı Ali Şafak Öztürk, Milan forması giyen Sosa ile ilgiliç arpıcı açıklamalar yaptı. Bu futbolcu için İtalyan ekibiyle anlaştıklarını söyleyen Öztürk, "Ancak Sosa yıllık 5 milyon euro gibi bir rakam istediğince biz de teşekkür ettik" dedi. Bu arada Öztürk, yeni sezon öncesi iki transfer daha yapacaklarının müjdesini verdi.