 Sosa gerçeği – Fotomaç – 09 Temmuz 2017
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    09 Temmuz 2017, Pazar
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    Sosa gerçeği

    Sosa gerçeği
    Antalyaspor Başkanı Ali Şafak Öztürk, Milan forması giyen Sosa ile ilgiliç arpıcı açıklamalar yaptı. Bu futbolcu için İtalyan ekibiyle anlaştıklarını söyleyen Öztürk, "Ancak Sosa yıllık 5 milyon euro gibi bir rakam istediğince biz de teşekkür ettik" dedi. Bu arada Öztürk, yeni sezon öncesi iki transfer daha yapacaklarının müjdesini verdi.
    1. 09 Temmuz 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 03:12
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