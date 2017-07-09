Antalyaspor’da Menez şoku
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor’un yeni transferi Fransız yıldız Jeremy Menez, aşırı zorlamaya bağlı kasık fıtığı oldu. Yıldız oyuncunun Fransa’ya giderek operasyon geçirmesi bekleniyor.
Antalyaspor ile 3 yıllık sözleşme imzalayan 30 yaşındaki Fransız Jeremy Menez, Sochaux, Monaco, PSG, Roma, Milan ve Bordeaux formalarını giyerken, Fransa Milli Takımı'yla da 24 maçta çıkıp 2 gol kaydetmişti.
- 09 Temmuz 2017, Pazar
- Güncelleme: 10:27
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Kocaman: Ayaklar çok yorgun
Toplam 4
Yorum
Bahane cok olmayan forvetle daha basin cok agiracak. Cok kosma ile olacak is degil bunlar. Acilen toplam takim kalitesini artiracak transferler lazim..
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Kocaman: Ayaklar çok yorgun
Toplam 4
Yorum
Bahane cok Seni uyarmistim. Bu takimdan bir cacik olmaz. Acemiler mangasi gibiler. Sen bunlari görmüyorsan: Bu Kaleci bu defans hatti, bu orta saha ve.
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İşte Eren ve Belhanda'nın son durumu
Toplam 8
Yorum
İzledim Dün maçı izledim adamlar topu kapamıyor sadece faulle durduruyorlar ama suç bizde hazırlık maçı böyle mi yapılır şu takımlara bak
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