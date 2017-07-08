 Antalyaspor’a Moting iddiası – Fotomaç – 08 Temmuz 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    08 Temmuz 2017, Cumartesi
    OYUN ENGLISH

    ’a Moting iddiası

    Antalyaspor’a Moting iddiası
    Alman basını Antalyaspor'un Schalke'den ayrılan Kamerunlu kanat oyuncusu Eric Maxim Choupo-Moting için nabız yokladığını iddia etti. 28 yaşındaki Moting yüksek maaş beklentilerini karşılayacak bir takım aradığı belirtildi. Bu arada Antalya'nın kuruluşunun dün 51. yılı kutlandı. Kutlamalar sırasında ağaçlık alana atılan meşaleler nedeniyle çıkan yangın yarım saatte kontrol altına alındı.
    1. 08 Temmuz 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 00:11
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Antalyaspor’a Moting iddiası haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.