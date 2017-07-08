Antalyaspor’a Moting iddiası

Alman basını Antalyaspor'un Schalke'den ayrılan Kamerunlu kanat oyuncusu Eric Maxim Choupo-Moting için nabız yokladığını iddia etti. 28 yaşındaki Moting yüksek maaş beklentilerini karşılayacak bir takım aradığı belirtildi. Bu arada Antalya'nın kuruluşunun dün 51. yılı kutlandı. Kutlamalar sırasında ağaçlık alana atılan meşaleler nedeniyle çıkan yangın yarım saatte kontrol altına alındı.