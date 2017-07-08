Antalyaspor, Sosa'yı ikna edemedi
Antalyaspor Kulübü Başkanı Ali Şafak Öztürk, Sosa transferinde kulübü Milan ile anlaşmalarına rağmen oyuncunun yıllık 5 milyon avro istemesi nedeniyle transferden vazgeçtiklerini kaydetti.
"Sosa'dan vazgeçtik"
Gündeme getirilen Sosa'nın transferi noktasında bir açıklama yapan Öztürk, "Sosa ile ilgimiz vardı ama kestik. Oyuncunun kulübü ile anlaşmıştık. Ama oyuncudan, menajerlerinden gelen yüksek talep yaklaşık 5 milyon avro gibi bir rakam geldi. Bizde bunun üzerine teşekkür ettikve sonlandırdık" diye konuştu.
"İki oyuncu defans ve sağ bek alınacak"
Her iki bölge için görüşme halinde oldukları oyuncular olduğunun dile getiren Başkan Öztürk, "Defans olarak düşündüğümüz oyuncu sağ bek oynayabilen bir oyuncuydu. Stoper vasıflı bir oyuncu da olabilir. Bu da bütçeyi artıp yine 10 numaraya harcanacak parayı yine bu iki bölgede kullanabiliriz. Böyle iki oyuncu transferi yapacağız" dedi. Öztürk, ayrıca Galatasaraylı Hakan Balta'nın hiçbir zaman gündemlerinde olmadığını da
vurguladı.
"Transferler birlikte yapılıyor"
'Kadroyu başkan yapıyor, Rıza hocaya bırakmıyor', söylemlere de değinen Öztürk şu cevabı verdi: "Burada önemli olan beraber çalışmaktır. Biz hocamızla iletişim halindeyiz. Hocamızın bilmediği yada kadroda düşünmediği bir isimle anlaşma yapmadık. Yönetimin öncelikli karar alır tabi ki ama buda hocaya danışarak sağlıklı şekilde olur. Şuana kadar olan bütün transferlerimiz hocanın isteğiyle olmuş transferlerdir" dedi.
"Menez'in bonservisi"
Menez'e 3 milyon Avro bonservis bedeli mi verildi? Sorusuna Öztürk, " Yaklaşık bu rakamın yarısına geldi" açıklamasını yaparak spekülasyonlara nokta koydu.
- 08 Temmuz 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 10:12
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Bony yeniden gündemde
Toplam 4
Yorum
eraycan gidin senegalden daha iyilerinialın bu oyuncu abubakarın yerini bile dolduramaz demedi demeyin acil forvette ilk tarnsferi yapmamız lazım
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Bony yeniden gündemde
Toplam 4
Yorum
murat1903 11 maçta 2 gol atan bu yaşta emekli lan adamımı alacağız
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''Bizim en büyük başarımız samimiyet''
Toplam 7
Yorum
murat kievden 6 yiyin diyen zat sen bi git doktora görün normal deilsin hasetlik kıskançlık çekememezlik hep siz renklilerde var.. alayınıza anlad
Antalyaspor, Sosa'yı ikna edemedi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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