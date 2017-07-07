Kutlama töreninde 51. yıl dönümü pastasını Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, Antalyaspor Kulübü Başkanı Ali Şafak Öztürk, Antalyaspor Derneği Başkanı Nafiz Tanır ve Antalyaspor Vakfı Başkanı Dündar Uluğkay kesti.

Törende konuşan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, en büyük hayallerinin Antalyaspor Koleji olduğunu söyledi.

Takvimlerin "07.07.2017" tarihini gösterdiğini anımsatan Türel, Antalya isminin de 7 harften oluştuğunu vurguladı. Türel, kentin plakasının "07" olduğunu, bundan dolayı Antalyalılar için aşkın 7 harfli olduğunu dile getirdi.

"Tesisi olmayan kulübün başarılı olması mümkün değildir" diyen Türel, şöyle konuştu:

"Her zaman 'Önceliğim Antalyaspor'un geleceği ve alt yapısı olmalı' dedim. Bu tesis iki senede örnek şekilde ortaya çıktı. Antalyaspor'la ilgili hayallerimiz bitmedi. Antalyaspor dünyanın en iyi futbolcularının gelmek istediği bir kulüp. Şehri, tesisleri ve Antalyaspor'un imkanlarını gördükten sonra dünyada bu kulübe imza atmayacak bir oyuncu çıkmaz. Antalyaspor'un geleceğini altyapı ile kurtarmak zorundayız. Antalyaspor Koleji en büyük hayalimiz."

İlkokulu bitirdikten sonra en yetenekli sporcuları tarayacaklarını bildiren Türel, "Tesislerin yan tarafına 100 dönümlük alanın tahsisini aldık. Çocuklara, İstanbul'daki önemli kolejlerin kalitesinde eğitim vererek onları sportif anlamda geliştireceğiz. İleride milli yıldızlarımız olacak, bonservis bedelleriyle Antalyaspor'a gelir kazandıracaklar. İnşallah kolejden sonra spor akademisi, yani üniversiteyi açacağız." diyerek sözlerini tamamladı.