 Antalyaspor’a Alman maestro – Fotomaç – 07 Temmuz 2017
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    07 Temmuz 2017, Cuma
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    ’a Alman maestro

    Antalyaspor’a Alman maestro

    Bild Gazetesi, daha önce Beşiktaş ve Trabzonspor’un gündemindeki Hamburg’un 30 yaşındaki maestrosu ’un Antalya yolunda olduğunu iddia etti.

    Bundesliga'da Hamburg forması giyen 'a Türkiye'den talipler olduğu iddia edildi. Almanya'nın tirajı yüksek gazetesi Bild, daha önce Beşiktaş ve Trabzonspor'un gündemine gelen Hunt'a 'un ciddi bir şekilde talip olduğunu öne sürdü. 13 sezon Werder Bremen'de forma giydikten sonra Wolfsburg'a transfer olan ardından 2015'te Hamburg'un yolunu tutan 30 yaşındaki maestronun sözleşmesi bu sezon sonunda bitiyor. Hamburg'un tecrübeli orta sahası için 1 milyon euro istediği belirtildi. Deneyimli futbolcu geçtiğimiz sezon 43 karşılaşmada 6 gol atıp, 4 kez asist yaptı.
    1. 07 Temmuz 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 01:22
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