Antalyaspor Spor Okulları 51 yaşında

Etkinliklere, öğrenci ve velilerinin yanı sıra Antalyaspor Kulübü Derneği Genel Koordinatörü Hakan Gürcüoğlu, Antalyaspor Spor Okulları Koordinatörü Alp Özel ve Antalyaspor Kulübü Derneği Başkanı Nafiz Tanır katıldı. Antalyaspor Spor Okulları bünyesinde yüzme, voleybol, tenis, squash, su topu, cimnastik ve basketbol branşlarında eğitim verildiğini belirten Hakan Gürcüoğlu, "Yüzme branşımızda 1250 sporcu, voleybolda 100, tenis 120, squash 40, su topu 120, cimnastik 220, basketbol 200, futbol 250 olmak üzere toplam 2 bin 250 öğrencimiz var. Antalyaspor Spor Okulları yüzme branşı ATİK tesislerinde, Muratpaşa Belediyesi Süleyman Erol Yüzme Havuzu, Beyaz Dünya Hillcity Spor Merkezi'ndeki üç farklı noktada yapılıyor. Basketbol ve voleybol üç, cimnastik iki salonda yapılıyor" dedi.

ÇOCUKLARA MADALYA VERİLDİ

Kutlamalarda çocuklar farklı yüzme stillerinde gösteri yüzüşleri gerçekleştirdi. Antalyaspor tişörtleri ve boneleriyle öğrendiklerini anne ve babalarına gösteren minikler, ayakta alkışlandı. Gösteriler sonunda tüm katılımcı çocuklara temsili madalya verildi.