Antalyaspor Spor Okulları 51 yaşında
Antalyaspor Spor Okulları'nın 51'inci kuruluş yıldönümü, Antalya Tenis İhtisas Kulübü'nde (ATİK) düzenlenen havuz partisiyle kutlandı. Kutlamalara, farklı branşlarda 500'ün üzerinde eğitim gören sporcu katıldı.
Etkinliklere, öğrenci ve velilerinin yanı sıra Antalyaspor Kulübü Derneği Genel Koordinatörü Hakan Gürcüoğlu, Antalyaspor Spor Okulları Koordinatörü Alp Özel ve Antalyaspor Kulübü Derneği Başkanı Nafiz Tanır katıldı. Antalyaspor Spor Okulları bünyesinde yüzme, voleybol, tenis, squash, su topu, cimnastik ve basketbol branşlarında eğitim verildiğini belirten Hakan Gürcüoğlu, "Yüzme branşımızda 1250 sporcu, voleybolda 100, tenis 120, squash 40, su topu 120, cimnastik 220, basketbol 200, futbol 250 olmak üzere toplam 2 bin 250 öğrencimiz var. Antalyaspor Spor Okulları yüzme branşı ATİK tesislerinde, Muratpaşa Belediyesi Süleyman Erol Yüzme Havuzu, Beyaz Dünya Hillcity Spor Merkezi'ndeki üç farklı noktada yapılıyor. Basketbol ve voleybol üç, cimnastik iki salonda yapılıyor" dedi.
ÇOCUKLARA MADALYA VERİLDİ
Kutlamalarda çocuklar farklı yüzme stillerinde gösteri yüzüşleri gerçekleştirdi. Antalyaspor tişörtleri ve boneleriyle öğrendiklerini anne ve babalarına gösteren minikler, ayakta alkışlandı. Gösteriler sonunda tüm katılımcı çocuklara temsili madalya verildi.
- 07 Temmuz 2017, Cuma
- Güncelleme: 11:57
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Semih Kaya Sparta Prag’a
Toplam 13
Yorum
Fatih Bir yıllık kiralanması Semih' e olumlu yönde katkı yapacaktır. Çek futbol disiplini Semih için biçilmiş kaftandır. Ujfalusi gibi dönebilir..
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Gönderilecek isimler netleşti
Toplam 7
Yorum
seyirci Bir dönem peşinden sürekli koşulan muhammet demir vardı.alındı,sonra gönderilecek yer arandı.Serdar taşçı da aynı duruma düşer.
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Futbolun Obra'sı
Toplam 36
Yorum
Miyane Ben de Aykutçuyum da Obra'nın futbolda muadili, Aykut'u geçiniz zaten kimse olamaz, her gittiği yerde aynı başarıyı yakalayan hoca...
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