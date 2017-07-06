Kampta mini konser molası
Antalyasporlu futbolcular Gerede kampında Sandro'nun gitar çalıp şarkı söylediği etkinlikte eğlendi.
Antalyaspor'un Gerede kampında antrenmanların temposu her geçen gün artarken, kırmızı beyazlı futbolcular küçük moral etkinlikleri yapmayı da ihmal etmiyor. Özellikle akşam yemeğinden sonra kendi aralarında küçük eğlenceler yapan futbolcular, bu kez Sandro'nun gitar çalarak söylediği şarkılarla coştu.
Kaleci Ferhat Kaplan'ın başlattığı eğlence tüm futbolcuların isteği üzerine Sandro'nun gitar çalarak söylediği şarkılarla devam etti. Futbolcular bir ara "Ankara'nın Bağları" şarkısının eşliğinde oynadı. Eğlence yine Sandro'nun gitar çalarak söylediği şarkılarla sona erdi.
- 06 Temmuz 2017, Perşembe
- Güncelleme: 15:12
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Gael Clichy, Başakşehir'de!
Toplam 1
Yorum
GÖKMEN ne clichymiş yaw iyi olsa city bırakırmıydı
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Kucka bugün İstanbul'da
Toplam 10
Yorum
safkan_çepni_61 nevzat dindar artık röpertaj yaparsın kuckayla hazır ist a iniyo güzelim a sporu nevzat dindar gibi gs amigoları kirletiyo
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Toplam 5
Yorum
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