Kampta mini konser molası

Antalyaspor'un Gerede kampında antrenmanların temposu her geçen gün artarken, kırmızı beyazlı futbolcular küçük moral etkinlikleri yapmayı da ihmal etmiyor. Özellikle akşam yemeğinden sonra kendi aralarında küçük eğlenceler yapan futbolcular, bu kez Sandro'nun gitar çalarak söylediği şarkılarla coştu.

Kaleci Ferhat Kaplan'ın başlattığı eğlence tüm futbolcuların isteği üzerine Sandro'nun gitar çalarak söylediği şarkılarla devam etti. Futbolcular bir ara "Ankara'nın Bağları" şarkısının eşliğinde oynadı. Eğlence yine Sandro'nun gitar çalarak söylediği şarkılarla sona erdi.