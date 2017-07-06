 Antalyaspor'un Bolu kampı sürüyor – Fotomaç – 06 Temmuz 2017
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    06 Temmuz 2017, Perşembe
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    'un Bolu kampı sürüyor

    Antalyaspor'un Bolu kampı sürüyor

    Spor Toto Süper Lig ekiplerinden , yeni sezon hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

    Bolu'nun Gerede ilçesinde bulunan bir otelde yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Antalya ekibi, Teknik Direktör Rıza Çalımbay yönetiminde gerçekleştirilen akşam antrenmanına koşu ve ısınma hareketleriyle başladı.

    Antrenmana top çalışması yaparak devam eden Akdeniz ekibi, daha sonra pas çalıştı. Antalyasporlu futbolcular, yaklaşık 1,5 saat süren antrenmanı yarı sahada oynadıkları çift kale maçla tamamladı.

    İdmanı izleyen bazı taraftarlar da teknik direktör Çalımbay ve 'un Kamerunlu golcü Samuel Eto'o ile fotoğraf çektirdi.

    Antalyaspor, yeni sezon hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.

    1. 06 Temmuz 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 19:52
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