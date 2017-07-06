Antalyaspor'un Bolu kampı sürüyor
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor, yeni sezon hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Bolu'nun Gerede ilçesinde bulunan bir otelde yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Antalya ekibi, Teknik Direktör Rıza Çalımbay yönetiminde gerçekleştirilen akşam antrenmanına koşu ve ısınma hareketleriyle başladı.
Antrenmana top çalışması yaparak devam eden Akdeniz ekibi, daha sonra pas çalıştı. Antalyasporlu futbolcular, yaklaşık 1,5 saat süren antrenmanı yarı sahada oynadıkları çift kale maçla tamamladı.
İdmanı izleyen bazı taraftarlar da teknik direktör Çalımbay ve Antalyaspor'un Kamerunlu golcü Samuel Eto'o ile fotoğraf çektirdi.
Antalyaspor, yeni sezon hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.
- 06 Temmuz 2017, Perşembe
- Güncelleme: 19:52
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Jeremain Lens'ten transfer açıklaması
Toplam 24
Yorum
gerçek bu lens sen bir lens al, gerçeği gör ve gs a git. en geç iki senede ya realdesin, ya atletikoda, ya da barcada.
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Alemin gözü yaşlı, Pepe artık Beşiktaşlı!
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Yorum
re re re biri pepo ya söylesin. galatasaray diye bir takım var. yakında görür kim iz bırakıyor
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Başakşehir'den Cengiz Ünder açıklaması
Toplam 14
Yorum
bjk cengiz ünder benim babamın arkadasının oglu babasının adı yagcı hasan onlarda biz gibi sındırgılı.benim gibi sındırgılı cengiz ünder.
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