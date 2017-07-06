 Antalyaspor’a Fransız stoper – Fotomaç – 06 Temmuz 2017
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    06 Temmuz 2017, Perşembe
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    Antalyaspor’a Fransız stoper

    Antalyaspor’a Fransız stoper
    Transferde stoper arayışlarını sürdüren Antalyaspor için sürpriz iddia İtaya'dan geldi. İtalyan basını kırmızı-beyazlıların İtalya Serie A tıkımı Udinese'nin 29 yaşındaki stoperi 'yla anlaştığını öne sürdü. Udinese'nin stoper almasıyla 2019'a kadar kontratı olan Fransız futbolcusuna transfer izni verdiği iddia edildi.
    1. 06 Temmuz 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 00:39
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