 Antalyaspor hazırlıkları sürdürdü – Fotomaç – 06 Temmuz 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    06 Temmuz 2017, Perşembe
    OYUN ENGLISH

    Antalyaspor hazırlıkları sürdürdü

    Antalyaspor hazırlıkları sürdürdü

    Spor Toto Süper Lig'de mücadele eden Antalyaspor, Bolu Gerede kampında lig hazırlıklarını sürdürüyor.

    Antalyaspor Gerede kampının 4'üncü gününde, antrenmanını konakladığı tesislerin kıyısında bulunduğu göl çevresinde gerçekleştirdi.

    Teknik Direktör Rıza Çalımbay'ın gözetimindeki antrenman, parkurun başlangıç noktasında ısınma egzersizleriyle başladı. Kırmızı- beyazlı ekip ardından göl çevresindeki parkurda 16'şar dakikalık 3 tur koşu yaptı. Koşu, göl çevresindeki parkurun başlangıç noktasında sona erdi. Yorucu geçen antrenman, açma-germe hareketleriyle sona erdi.
    1. 06 Temmuz 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 15:54
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Antalyaspor hazırlıkları sürdürdü haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.