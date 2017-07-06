Antalyaspor hazırlıkları sürdürdü
Spor Toto Süper Lig'de mücadele eden Antalyaspor, Bolu Gerede kampında lig hazırlıklarını sürdürüyor.
Teknik Direktör Rıza Çalımbay'ın gözetimindeki antrenman, parkurun başlangıç noktasında ısınma egzersizleriyle başladı. Kırmızı- beyazlı ekip ardından göl çevresindeki parkurda 16'şar dakikalık 3 tur koşu yaptı. Koşu, göl çevresindeki parkurun başlangıç noktasında sona erdi. Yorucu geçen antrenman, açma-germe hareketleriyle sona erdi.
- 06 Temmuz 2017, Perşembe
- Güncelleme: 15:54
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''Kendimi göstereceğim''
Toplam 2
Yorum
yaşar ersoyu Roîn futbolcu fiziği yok.Lines ise teknik değil.Bu adamlar görülecek ki GS^ye faydalı olamıyacaklar.Her ikisi de yanlış transfer.Keşki gönderilselerdi.
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Jeremain Lens'ten transfer açıklaması
Toplam 18
Yorum
Ufak at biraz Roman Neustader 5 milyona değil bedavaya alındı, Krasiç için de 10 değil 7 milyon bonservis ödendi.. Bi tarafından element uydurma arkadaşım
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Muslera üzerinden G.Saray'a gönderme
Toplam 2
Yorum
temelin fıkrası gibi hepsi ters yönden gidiyor hikayesi :)
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