Eto'o Gerede kampına katıldı

Barselona'nın dünyaca ünlü yıldız oyuncusu Messi'nin Arjantin'de yapılan düğününe katılmak için kulübünden izin alan Eto'o, dün akşam takımının Gerede kampına katıldı. Sabah takımın çalışma yapacağı alana gelen Eto'o, teknik direktör Rıza Çalımbay ve teknik ekipe tek tek sarıldıktan sonra takım arkadaşlarıyla birlikte ilk antrenmanına çıktı.

ETO'O'YA YOĞUN İLGİ

Antalyaspor'un kamp yaptığı Bolu'nun Gerede İlçesi'nde TEM Otoyolu kenarındaki Dorukkaya Green Park Otel'de kalanlar, Antalyaspor'un yıldızı Eto'o'ya yoğun ilgi gösterdiler. Tatilciler, antrenmanda bol bol Eto'o'nun fotoğraflarını çektiler.

ORMANDA KOŞU

Kırmızı beyazlı takımın bugühnkü çalışması, ısınma hareketleriyle başladı. Antrenmanın tdaha sonraki bölümünde kırmızı beyazlılar, ormanlık alanda ve göl çevresinde koşu yaptı. Teknik direktör Çalımbay ve teknik ekibi bu arada göl çevresinde yürüyüş yaptı. Kırmızı beyazlı takım daha sonra kültür fizik hareketleriyle antrenmanı sürdürdü.

Antalyaspor, bugün de çift antrenman yaptı.