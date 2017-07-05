Eto'o Gerede kampına katıldı
Süper Lig takımlarından Antalyaspor'un Kamerunlu yıldız oyuncusu Samuel Eto, takımının Gerede kampına katılarak bu sabah ilk antrenmanına çıktı.
Barselona'nın dünyaca ünlü yıldız oyuncusu Messi'nin Arjantin'de yapılan düğününe katılmak için kulübünden izin alan Eto'o, dün akşam takımının Gerede kampına katıldı. Sabah takımın çalışma yapacağı alana gelen Eto'o, teknik direktör Rıza Çalımbay ve teknik ekipe tek tek sarıldıktan sonra takım arkadaşlarıyla birlikte ilk antrenmanına çıktı.
ETO'O'YA YOĞUN İLGİ
Antalyaspor'un kamp yaptığı Bolu'nun Gerede İlçesi'nde TEM Otoyolu kenarındaki Dorukkaya Green Park Otel'de kalanlar, Antalyaspor'un yıldızı Eto'o'ya yoğun ilgi gösterdiler. Tatilciler, antrenmanda bol bol Eto'o'nun fotoğraflarını çektiler.
ORMANDA KOŞU
Kırmızı beyazlı takımın bugühnkü çalışması, ısınma hareketleriyle başladı. Antrenmanın tdaha sonraki bölümünde kırmızı beyazlılar, ormanlık alanda ve göl çevresinde koşu yaptı. Teknik direktör Çalımbay ve teknik ekibi bu arada göl çevresinde yürüyüş yaptı. Kırmızı beyazlı takım daha sonra kültür fizik hareketleriyle antrenmanı sürdürdü.
Antalyaspor, bugün de çift antrenman yaptı.
- 05 Temmuz 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 13:00
-
Vodafone Park'ta şov zamanı!
Toplam 35
Yorum
umar lugano sizde oynamamıştı gerçi :d
-
Belhanda’ya alıştılar
Toplam 7
Yorum
BAŞARILAR ÇOK İYİ OLACAKLAR İNŞALLAH.HEPSİNE BAŞARILAR DİLİYORUZ VE GS YIN KIYMETİNİ BİLMELERİNİ DİLİYORUZ
-
İran’dan forvet atağı
Toplam 14
Yorum
Erdogan Bu adamlan biz gine SAMPION oluruz Sampionlar liginde de finale kadar Abu dan daha iyi o kesin
Eto'o Gerede kampına katıldı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.