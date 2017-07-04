Eto’o sağlık kontrolden geçti
Antalyaspor’un Kamerunlu golcü oyuncusu Samuel Eto’o, sağlık kontrolünden geçti.
Samuel Eto'o, Barcelona'nın Arjantinli futbolcusu Lionel Messi'nin düğününe katıldığı için özel izinliydi. 36 yaşındaki golcünün bugün Antalyaspor'un, Bolu'da yaptığı kampa katılması bekleniyor. Kırmızı-beyazlılar Bolu Gerede'de 16 Temmuz'a kadar kamp yapacak. Daha sonra iki günlük aranın ardından İstanbul'da toplanacak olan Akdeniz ekibi, 19 Temmuz Çarşamba günü Avusturya'nın Salzburg şehrine gidecek. Antalyaspor'un buradaki çalışmaları 30 Temmuz'a kadar sürecek.
- 04 Temmuz 2017, Salı
- Güncelleme: 10:20
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İnatçı ve sert bir takım
Toplam 2
Yorum
gs03 östersunddan dakorkacaksak işimiz var yine bu sene
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Kameni Fenerbahçe’de
Toplam 9
Yorum
ercisli para yok zaten ne gerek var buna al içerden birini harun var bak kayseriden AHAMADA var ne biliyim bi sürü var içerde bu çok gereksiz
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Kameni Fenerbahçe’de
Toplam 9
Yorum
Kartalizma İyi transfer, veteranlar takımına hoşgeldin evlat. :)
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