 Antalyaspor'da yeni sezon hazırlıkları – Fotomaç – 04 Temmuz 2017
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    04 Temmuz 2017, Salı
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    Antalyaspor'da yeni sezon hazırlıkları

    Antalyaspor'da yeni sezon hazırlıkları

    Antalyaspor Futbol Takımı kaptanı Samuel Eto'o, yeni sezon hazırlıkları kapsamında sağlık kontrolünden geçti.

    Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Lionel Messi'nin Arjantin'deki düğün törenine gittiği için kampa iki gün gecikmeli katılacak Kamerunlu yıldızın, Antalya'ya gelerek sağlık kontrolünden geçtiği belirtildi.

    Futbolcunun, Memorial Antalya Hastanesi'nde, Türkiye Futbol Federasyonunun kriterlerine göre sağlık kontrolüne tabi tutulduğu bildirildi.

    Eto'o'nun, sağlık kontrolünün ardından kampa katılmak üzere Bolu'ya gittiği kaydedildi.

    1. 04 Temmuz 2017, Salı
    2. Güncelleme: 10:33
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