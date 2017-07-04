Antalyaspor'da tempo artıyor

Bolu'nun Gerede ilçesinde bulunan Dorukkaya Green Park Otel'de yeni sezona hazırlanan Antalyaspor, bugün de çift antrenman yaparak güç depoladı. Kırmızı beyazlı ekip, sabah antrenmanında ormanlık alanda ve göl kenarında fizik kondisyon ağırlıklı çalışma yaptı.

Yaklaşık 2 saat süren antrenmana düz koşuyla başlayan kırmızı beyazlı oyuncular, daha sonra pas çalışması ve yarı sahada çift kale maç yaptı.

ETO'O TDÖNDÜ SAĞLIK KONTROLÜNDEN GEÇTİ

Barcelona'nın yıldız futbolcu Messi'nin düğününe katıldığı için izinli olan Samuel Eto'o'nun Türkiye'ye döndüğü, Antalya'da sağlık kontrolünden geçirildiği bildiridi. Eto'o'nun takımının Bolu kampına katılacağı açıklandı.