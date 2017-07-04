Antalyaspor'da tempo artıyor
İlk etap kampına sürdüren Spor Toto Süper Lig takımlarından Antalyaspor'un teknik direktörü Rıza Çalımbay, tempoyu artırmaya başladı.
Bolu'nun Gerede ilçesinde bulunan Dorukkaya Green Park Otel'de yeni sezona hazırlanan Antalyaspor, bugün de çift antrenman yaparak güç depoladı. Kırmızı beyazlı ekip, sabah antrenmanında ormanlık alanda ve göl kenarında fizik kondisyon ağırlıklı çalışma yaptı.
Yaklaşık 2 saat süren antrenmana düz koşuyla başlayan kırmızı beyazlı oyuncular, daha sonra pas çalışması ve yarı sahada çift kale maç yaptı.
ETO'O TDÖNDÜ SAĞLIK KONTROLÜNDEN GEÇTİ
Barcelona'nın yıldız futbolcu Messi'nin düğününe katıldığı için izinli olan Samuel Eto'o'nun Türkiye'ye döndüğü, Antalya'da sağlık kontrolünden geçirildiği bildiridi. Eto'o'nun takımının Bolu kampına katılacağı açıklandı.
- 04 Temmuz 2017, Salı
- Güncelleme: 12:41
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Kameni Fenerbahçe’de
Toplam 16
Yorum
BEŞİKTAŞ 33 yaşında kaleci alınıyor takıma fenerli kardeşlerim takmış kafayı bizim pepeye ihtiyar diyor sizin takım bizdende yaşlı haberiniz yok :)
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10’u bekliyor
Toplam 8
Yorum
ahmet Kışlalı Snejder diyenler GS nin halen yerlerde sürünmesinden memnun olanlar.4 tane hoca yollayan.Bruma D.Jong hocaya karşı hakaret ettiren kim.
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''İmkansız değil''
Toplam 1
Yorum
ERDO61 ALABİLENE HELAL OLSUN.. :)
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