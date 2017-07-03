Antalyaspor'da yeni sezon hazırlıkları
Yeni sezona iddialı bir kadro kurarak girmek isteyen Antalyaspor, Spor Toto Süper Lig 2017-2018 sezonu hazırlıklarına Bolu’da başladı.
Antalyaspor'da yapılan antrenmana yeni transferler Fransız kanat oyuncusu Jeremy Menez, Maicon, Musa Nizam ve Aydın Karabulut da katıldı. Bu futbolcular böylelikle kırmızı-beyazlı takımla ilk antrenmanlarına çıkmış oldu. Öte yandan bugünkü çalışmada Lionel Messi'nin düğününe katılan kaptan Samuel Eto'o ve ülkesinin milli takımında olan Ondrej Celustka ile Ruud Jorge Boffin yer almadı. Kırmızı-beyazlı takım yeni sezon hazırlıklarını Bolu'da sürdürecek.
- 03 Temmuz 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 16:18
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''Saygısızlık''
Toplam 35
Yorum
Dis ses Disardan bakan biri olarak bu adam yollanmamali buna gelene kadar selcuk, cavanda, de jong, ryan donk gibi isimlerin kesin gitmeai lazim
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Volkan'dan Ersun Yanal'a gönderme
Toplam 26
Yorum
sami fener 3 yildir sampiyon olamiyor, her sezon basi sampiyon biziz diyorsun sezon sonunda da yusuf oluyorsun, bari sus da ortalikta gorunme
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Beşiktaş, Pepe için Portekiz'e gidiyor!
Toplam 14
Yorum
zemin hava alanı zarar görebilir.hemen önlem alın cünkü ülke böyle bir karşılama görmedi şimdiye kadar
Antalyaspor'da yeni sezon hazırlıkları haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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