 Antalyaspor Gerede'de ilk çalışmasını yaptı – Fotomaç – 03 Temmuz 2017
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    03 Temmuz 2017, Pazartesi
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    Gerede'de ilk çalışmasını yaptı

    Antalyaspor Gerede'de ilk çalışmasını yaptı

    Spor Toto Süper Lig takımlarından , Bolu'nun Gerede İlçesi'nde kampa girdikten sonra ilk antrenmanını yaptı.

    ETO'O ANRJANTİN'DE MESSİ'NİN DÜĞÜNÜNDE
    Kırmızı beyazlı takımın Dorukkaya Green Park Otel'deki kampına 29 futbolcu katıldı. Kampa Barcelona'nın yıldız futbolcu Messi'nin Arjantin'deki düğününe katılan Eto'o ile ülkesinin milli takımında olan Celustka ile Boffin katılmadı.
    Sabah otelin yanında bulunan ormanlık alanda ilk antrenmana çıkan futbolcular, ısınma hareketlerinin ardından göl kenarında koşu yaptı. Kırmızı beyazlı takımın yeni transferleri Jeremy Menez, Aydın Karabulut, Maicon Marques ve Musa Nizam da takımla birlikte antrenmana çıktı.
    , 13 gün sürecek Gerede kampında kondisyon ağırlıklı çalışma yapacak.
    ÇALIMBAY: "2 OYUNCU ALACAĞIZ"
    Teknik direktör Rıza Çalımbay, yeni sezona güçlü şekilde hazırlanmak istediklerini söyledi. Rıza Çalımbay, takımına yaptırdığı antrenmanın bitiminde şöyle konuştu:
    "İki haftalık kampı bir maç oynayarak tamamlayacağız. Fizik kondisyon ağırlıklı bir ilk etap kampı geçireceğiz. Avusturya'daki ikinci etap kampında üç hazırlık maçı oynayacağız. İyi bir kamp dönemi geçirerek lige en iyi şekilde hazırlanmak istiyoruz. Tüm takımlar yeni tranferslerle birlikte güçlü bir şekilde hazırlanıyorlar. Bizim de bu çalışmaları mükemmel şekilde bitirmemiz gerekiyor. Yeni sezonda da hedefimiz geçen sezonki istikrarı devam ettirmek. Transferlere çok dikkat etmemiz gerekiyor. 2 tane daha oyuncu alarak transferi kapatacağız."

    1. 03 Temmuz 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 13:13
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