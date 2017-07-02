Antalya’nın son gözdesi
Kadrosunu önemli takviyeler yapan Güney ekibinin son gözdesi ortaya çıktı. İtalyan basını, Antalya’nın Udinese forması giyen Heurtaux’i istediğini yazdı
Jeremy Menez, Aydın Karabulut, Boffin ve Maicon gibi isimleri kadrosuna katan Antalyaspor, yeni bir yıldız için harekete geçti. İtalyan basınında çıkan haberde Güney ekibinin Udinese forması giyen Thomas Heurtaux'la temasa geçtiği iddia edildi.
İtalyan temsilcisiyle 2019'a kadar sözleşmesi bulunan 29 yaşındaki stoperi renklerine katmayı hedefleyen kırmızıbeyazlıların tüm şartları zorladığı ileri sürüldü. Geçtiğimiz sezon Serie A'da 12 maça çıkan Fransız stoperin de, kariyerine farklı bir ülkede devam etmek istediği belirtildi. Bu arada hücuma da takviye yapacak olan Antalyaspor'un bonservisi Hannover 96'da olan milli futbolcu Mevlüt Erdinç ile temasa geçtiği kaydedildi.
İtalyan temsilcisiyle 2019'a kadar sözleşmesi bulunan 29 yaşındaki stoperi renklerine katmayı hedefleyen kırmızıbeyazlıların tüm şartları zorladığı ileri sürüldü. Geçtiğimiz sezon Serie A'da 12 maça çıkan Fransız stoperin de, kariyerine farklı bir ülkede devam etmek istediği belirtildi. Bu arada hücuma da takviye yapacak olan Antalyaspor'un bonservisi Hannover 96'da olan milli futbolcu Mevlüt Erdinç ile temasa geçtiği kaydedildi.
- 02 Temmuz 2017, Pazar
- Güncelleme: 22:47
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tsli muhammet i gönder rodallegadan 1 üst seviyeli golcü alın
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gs adam basımıza de jongu musallat etti eğer bu portakallar kalırsa son senelerinde tudoru yiyip giderler..
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