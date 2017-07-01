 Antalyasporlu futbolcular sağlık kontrolünden geçti – Fotomaç – 01 Temmuz 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    01 Temmuz 2017, Cumartesi
    OYUN ENGLISH

    Antalyasporlu futbolcular sağlık kontrolünden geçti

    Antalyasporlu futbolcular sağlık kontrolünden geçti

    Spor Toto Süper Lig'de müdacadele eden Antalyaspor'da, futbolcular 2 Temmuz'da başlayacak kamp öncesi sağlık kontrolünden geçti.

    Antalyasporlu futbolcular, 2017- 2018 sezonu hazırlıklarına 2 Temmuz Pazar günü Bolu-Gerede'de başlayacak kampla hazırlanacak. Antalyasporlu sporcular kamp öncesi Memorial Antalya Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçti. Antalyaspor Yönetim Kurulu üyesi olan Memorial Antalya Hastanesi Onkoloji Bölümü Başkanı Prof. Dr. Mustafa Özdoğan da sağlık kontrolüne giren futbolculara yeni sezon için başarı dileklerinde bulundu.

    1. 01 Temmuz 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 13:22
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Antalyasporlu futbolcular sağlık kontrolünden geçti haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.