Antalyasporlu futbolcular sağlık kontrolünden geçti
Spor Toto Süper Lig'de müdacadele eden Antalyaspor'da, futbolcular 2 Temmuz'da başlayacak kamp öncesi sağlık kontrolünden geçti.
Antalyasporlu futbolcular, 2017- 2018 sezonu hazırlıklarına 2 Temmuz Pazar günü Bolu-Gerede'de başlayacak kampla hazırlanacak. Antalyasporlu sporcular kamp öncesi Memorial Antalya Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçti. Antalyaspor Yönetim Kurulu üyesi olan Memorial Antalya Hastanesi Onkoloji Bölümü Başkanı Prof. Dr. Mustafa Özdoğan da sağlık kontrolüne giren futbolculara yeni sezon için başarı dileklerinde bulundu.
- 01 Temmuz 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 13:22
FOTOMAÇ GÜNDEM
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