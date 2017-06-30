 Musa Antalya’da – Fotomaç – 30 Haziran 2017
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    30 Haziran 2017, Cuma
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    Musa Antalya’da

    Musa Antalya’da

    Antalyaspor aradığı stoperi Trabzonspor’da buldu. Kırmızı-beyazlılar, geçen sezonu küme düşen G.Antep’te kiralık geçiren 26 yaşındaki ’la anlaştığı bildirildi.

    Süper Lig'in flaş takımı Antalyaspor, Aydın Karabulut, Maicon, Menez ve Boffin transferlerinden sonra bir imzaya daha hazırlanıyor. Diego, Salih Dursun ve Chico'nun yanına iyi bir stoper arayan Akdeniz ekibi, uzun bir süredir görüşmelerini sürdürdüğü 'da karar kıldı. Geçtiğimiz sezonun başında Trabzonspor'dan Gaziantepspor'a kiralık olarak gönderilen, bordomavililerle 1 yıl daha sözleşmesi bulunan Musa Nizam'la her konuda anlaşıldığı öğrenildi. Yıllık ücretini 850.000 TL'ye kadar düşüren 26 yaşındaki oyuncunun kırmızı-beyazlılara prensipte "evet" dediği belirtildi. Antalyaspor ve Trabzonspor'un bu transferi önümüzdeki günlerde açıklaması bekleniyor. Süper Lig'e veda eden kırmızı-siyahlılarda 21 karşılaşmaya çıkan Musa, 2 gol atmayı başarmıştı. Tecrübeli savunmacı stoper dışında sol bek pozisyonunda da görev alabiliyor.
    1. 30 Haziran 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 00:03
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