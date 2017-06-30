İşte Musa Nizam'ın yeni adresi
Antalyaspor, Trabzonspor'un geçen sene Gaziantepspor'a kiraladığı Musa Nizam'la prensipte anlaştı.
Kadrosundaki yabancı oyuncularıın fazlalığın nedeniyle transfer çalışmalarında rotayı Türk futbolculara çeviren Antalyaspor, savunma oyuncusu Musa Nizam'la el sıkıştı. Kırmızı beyazlı takımın Trabzonspor'un sözleşmesini feshettiği 26 yaşındaki defans oyuncusu Musa Nizam'la 2 yıllığına prensip anlaşması yapıldı.
ANTALYASPOR'DA YETİŞTİ
Antalyaspor'un altyapısında yetişen Musa Nizam, 2008- 2014 yıllarında kırmızı beyazlı formayı giydikten sonra Trabzonspor'a transfer olmuş, geçen sezon ise Gaziantepspor'a kiralanmıştı. Musa Nizam; sözleşme imzalayarak yetiştiği kulübüne dönmüş olacak.
?ANTALYASPOR'UN TRANSFERLERİ
Antalyaspor, transfer döneminde Maicon Marques, Ruud Boffin, Aydın Karabulut ve Jeremy Menez'i transfer etti. Kırmızı beyazlılar, geçen sezon kiralık olarak forma giyen Drole ve Salih Dursun'la da sözleşme yeniledi. Antalyaspor, kadrosuna dahil ettiği futbolcu sayısıyla Süper Lig'de en çok transfer yapan kulüpler arasında yer aldı.
- 30 Haziran 2017, Cuma
- Güncelleme: 15:39
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Yorum
karaali 50 yıl uğruna,elimizde olan 5 takım 11 var , ve biz daha iyisini almak için ne cabalar sarfediyoruz ve yöneticilerde iş yapıyoruz.diyr.hadii
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Toplam 16
Yorum
ya he castıllonun çürüdüğü filan yok bu takımda sana öyle geliyo
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Çare aranıyor
Toplam 16
Yorum
ahmet onazi ve castıllo satılmaz elindeki oyuncuları çıkartcak ilk önce
İşte Musa Nizam'ın yeni adresi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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