Antalyaspor toplanıyor
Süper Lig’de yeni sezonda iddialı bir takım kurmak isteyen ve yaptığı flaş transferlerle adından sıkça söz ettiren Antalyaspor, yeni sezon hazırlıkları kapsamında bugün toplanıyor.
Musa Nizam'ın bugün Antalya'da olması bekleniyor
Daha önce kadrosuna Maicon, Aydın Karabulut, Jeremy Menez, Boffin, kiralık olarak kadrosunda yer alan Salih Dursun ve Drole'ü transfer eden Antalyaspor, geçtiğimiz sezon küme düşen Gaziantepspor'da kiralık olarak forma giyen Trabzonsporlu Musa Nizam ile de anlaşmaya vardı. 26 yaşındaki defans oyuncusunun bugün Antalya'da olması bekleniyor. Musa Nizam, Antalyaspor alt yapısından yetişirken, 2014 yılında 1 milyon Euro karşılığında Trabzonspor'a transfer olmuştu. Genç defans oyuncusu, geçtiğimiz sezon Gaziantepspor formasıyla kupa ve lig olmak üzere 21 maça çıkarken, toplam 2 gol atma başarısı elde etti.
- 30 Haziran 2017, Cuma
- Güncelleme: 10:23
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Emre Mor için izin çıktı
Toplam 4
Yorum
BİRİSİ FB. YE YAKIŞMAZ YAKAR BİZİ EMENİKE, STOCH, WİEL, COLİN KAZIM NEYSE BUDA AYNISI
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Adım adım Medel
Toplam 5
Yorum
XXSporcu Medel final maçında ilk 11'de oynayıp iyi bir performans sergilirse piyasa değeri artar.Buda Trabzon için kötü olur.
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Kameni de tamam
Toplam 3
Yorum
KOCAOĞLAN TORPİLLE VDEMİREL 1 DEVAM EDER..FENER O NEDENLE BÜYÜK TK. OLAMAZ..EYYAM İŞLERİ.
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