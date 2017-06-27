Antalya’dan çifte bomba

Flaş transferlere imza atan Güney ekibi, boş durmuyor. Başkan Ali Şafak Öztürk, bu kez de Milan forması giyen Sosa ile milli yıldız Mevlüt Erdinç için tüm şartları zorluyor.

Jeremy Menez, Maicon, Aydın Karabulut ve Ruud Boffin gibi isimlere imza attıran Antalyaspor, transferde hız kesmiyor. Güney ekibinin başkanı Ali Şafak Öztürk, ilk görüşmelerden sonuç alamadığı Milan'ın Arjantinli yıldızı Sosa ile bonservisi Hannover'de olan Mevlüt Erdinç için çalışmalarını sürdürüyor. İtalyan ekibiyle bir yıl daha sözleşmesi bulunan 32 yaşındaki futbolcuda ısrarcı olan Şafak'ın, bu oyuncunun menajerine son bir teklif yapacağı belirtildi. Geçtiğimiz sezon Serie A'da 18 maça çıkan Sosa, bu karşılaşmalarda 3 asistle oynadı.



MEVLÜT'TEN YEŞİL IŞIK

Güney ekibinin peşinde olduğu Mevlüt'te ise önemli adımlar atıldığı öğrenildi. Hannover ile sözleşmesi 2018'de bitecek olan 30 yaşındaki golcünün Türkiye'ye gelmeye sıcak baktığı belirtildi. Geçtiğimiz yıl Fransız ekibi Metz'te kiralık oynayan milli futbolcu, ligde 6 kez gol sevinci yaşadı. Bu arada savunmaya da takviye yapacak olan Antalyaspor'un arayışları devam ediyor.