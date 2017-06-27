Antalya’dan çifte bomba
Flaş transferlere imza atan Güney ekibi, boş durmuyor. Başkan Ali Şafak Öztürk, bu kez de Milan forması giyen Sosa ile milli yıldız Mevlüt Erdinç için tüm şartları zorluyor.
MEVLÜT'TEN YEŞİL IŞIK
Güney ekibinin peşinde olduğu Mevlüt'te ise önemli adımlar atıldığı öğrenildi. Hannover ile sözleşmesi 2018'de bitecek olan 30 yaşındaki golcünün Türkiye'ye gelmeye sıcak baktığı belirtildi. Geçtiğimiz yıl Fransız ekibi Metz'te kiralık oynayan milli futbolcu, ligde 6 kez gol sevinci yaşadı. Bu arada savunmaya da takviye yapacak olan Antalyaspor'un arayışları devam ediyor.
- 27 Haziran 2017, Salı
- Güncelleme: 01:54
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Taraftar çıldırdı Pepe’yi istiyor
Toplam 53
Yorum
bjk Onu diyecek adam Pepe kadar kariyer sahibiyse ona da verelim :)
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Taraftar çıldırdı Pepe’yi istiyor
Toplam 53
Yorum
bjk Ne alaka arkadaş biri kendisi için bile başka şeyi yakıştırıyor ;)
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Taraftar çıldırdı Pepe’yi istiyor
Toplam 53
Yorum
ömer Burak yılmazı aldırmadık diyenler ALAMADINIZ :) bunu bi kenara yazın Pepeye gelecek olursak 5MEuro imza parası senelik 4M de veremez BEJEKE
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