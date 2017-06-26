 Antalya şova devam ediyor – Fotomaç – 26 Haziran 2017
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    26 Haziran 2017, Pazartesi
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    Antalya şova devam ediyor

    Antalya şova devam ediyor

    Yeni sezon öncesi kaleci Boffin ile Aydın Karabulut, Maicon, Jeremy Menez, Jean Armel Drole gibi isimleri kadrosuna katan Antalyaspor, transferde durmak bilmiyor.

    İddialı bir kadro kurmayı hedefleyen kırmızı-beyazlılar, bu kez de Alaves'in stoperi 'a göz dikti. İspanyol kulübüyle 2019'a kadar sözleşmesi bulunan 28 yaşındaki Faslı oyuncuyu renklerine bağlamak için temaslara başladı. Alaves'in vazgeçilmezleri arasında yer alan Feddal, geçtiğimiz sezon 33 resmi karşılaşmada forma giydi.
    1. 26 Haziran 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 00:15
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