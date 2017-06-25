 Michael Ciani'ye Türkiye'den iki talip – Fotomaç – 25 Haziran 2017
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    25 Haziran 2017, Pazar
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    Michael Ciani'ye Türkiye'den iki talip

    Michael Ciani'ye Türkiye'den iki talip

    Bu sezon Fransa'nın Lorient kulübüne transfer olan Michael Ciani için Türkiye'den iki talip çıktı

    Bu sezon ikinci lige düşen Lorient takımında forma giyen defans oyuncusu, Lorient kulübünde kalmak istemiyor. Fransa Ligi takımlarından RC Lens'inde ilgilendiği Michael Ciani Türkiye'den Antalyaspor ile Fransız antrenör Paul Le Guen'in göreve başladığı Bursasporu'nda ilgilendiği bildirildi.

    1. 25 Haziran 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 15:10
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