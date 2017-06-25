Michael Ciani'ye Türkiye'den iki talip
Bu sezon Fransa'nın Lorient kulübüne transfer olan Michael Ciani için Türkiye'den iki talip çıktı
Bu sezon ikinci lige düşen Lorient takımında forma giyen defans oyuncusu, Lorient kulübünde kalmak istemiyor. Fransa Ligi takımlarından RC Lens'inde ilgilendiği Michael Ciani Türkiye'den Antalyaspor ile Fransız antrenör Paul Le Guen'in göreve başladığı Bursasporu'nda ilgilendiği bildirildi.
- 25 Haziran 2017, Pazar
- Güncelleme: 15:10
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Castillo’ya resmi teklif
Toplam 3
Yorum
great TS iyi olan oyuncuları tutmak gerek o verilen para ilr daha iyisini nerden bulacaklar
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Vida Beşiktaş'a gidebilir
Toplam 7
Yorum
WUNKEN ISTENILEN PARANIN KARSILINDA BIR OYUNCU DEIL ,3-4 M VERIRLERSE ALINABILIR FAZLASI KAZIK OLUR
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Kara Kartallar Nani’de ısrarcı
Toplam 7
Yorum
WUNKEN FBE GIBI TAKIMDA DAHA NAPSIN ADAM ,BENCE COK FAYDALI OLUR IYI BIR PARAYA ALINIRSA PATLAMA YAPAR BJKADA
Michael Ciani'ye Türkiye'den iki talip haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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