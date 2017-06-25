 Antalyaspor korku saçıyor – Fotomaç – 25 Haziran 2017
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    25 Haziran 2017, Pazar
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    korku saçıyor

    Antalyaspor korku saçıyor
    Yeni sezonun kadrosu için çalışmalarını sürdüren Başkanı , rakiplerine korku saçıyor. Geçtiğimiz sezonu 5. sırada tamamlayan takımının 2017-18'de daha üst basamaklar için oynayacağını belirten Öztürk, "Göreve geldiğimiz gün dediğimiz gibi Antalyaspor'u da şampiyon takımlar arasına sokmak için elimizden geleni yapacağız" dedi.
    1. 25 Haziran 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 00:17
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