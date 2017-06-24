Ruud Boffin’den üç yıllık imza

Antalyaspor geçtiğimiz sezon TFF 1. Lig ekiplerinde Eskişehirspor'da forma giyen kaleci Ruud Jorge Boffin'i kadrosuna dahil etti.Kırmızı-beyazlı kulübün internet sitesinde yapılan açıklamaya göre, kaleci arayışlarını sürdüren Antalyasporlu yöneticiler, Boffin ile anlaştı. Belçikalı kaleci Boffin ile üç yıllık sözleşme imzaladı.