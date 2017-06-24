 Ruud Boffin’den üç yıllık imza – Fotomaç – 24 Haziran 2017
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    24 Haziran 2017, Cumartesi
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    Ruud ’den üç yıllık imza

    Ruud Boffin’den üç yıllık imza
    Antalyaspor geçtiğimiz sezon TFF 1. Lig ekiplerinde Eskişehirspor'da forma giyen kaleci Ruud Jorge Boffin'i kadrosuna dahil etti.Kırmızı-beyazlı kulübün internet sitesinde yapılan açıklamaya göre, kaleci arayışlarını sürdüren Antalyasporlu yöneticiler, Boffin ile anlaştı. Belçikalı kaleci Boffin ile üç yıllık sözleşme imzaladı.
    1. 24 Haziran 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 00:01
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