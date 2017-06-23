 Ruud Boffin imzaya kaldı – Fotomaç – 23 Haziran 2017
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    23 Haziran 2017, Cuma
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    imzaya kaldı

    Ruud Boffin imzaya kaldı
    Transferin hızlı takımı Antalyaspor daha önce anlaşmaya vardığı Eskişehirspor'un kalecisi Ruud Boffin, Antalya'da sağlık kontrolünden geçti. Deneyimli oyuncunun kırmızı-beyazlılarla 2 yıllık sözleşmeye imza atması bekleniyor. , gündeminde bulunan İspanyol kaleci Iker Casillas'tan olumsuz yanıt alınca daha önce görüştüğü 'un başarılı kalecisi Boffin ile anlaşmaya vardı.
    1. 23 Haziran 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 23:50
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