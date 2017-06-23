Antalyaspor, Boffin'i transfer etti

Kırmızı-beyazlı kulübün internet sitesinde yapılan açıklamaya göre, kaleci arayışlarını sürdüren Antalyasporlu yöneticiler, Boffin ile anlaştı.

Antalyaspor, Belçikalı kaleci Boffin ile üç yıllık sözleşme imzaladı.