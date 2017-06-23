Antalyaspor, Boffin'i transfer etti
Antalyaspor, geçtiğimiz sezon TFF 1. Lig ekiplerinde Eskişehirspor'da forma giyen kaleci Ruud Jorge Boffin'i kadrosuna dahil etti.
Kırmızı-beyazlı kulübün internet sitesinde yapılan açıklamaya göre, kaleci arayışlarını sürdüren Antalyasporlu yöneticiler, Boffin ile anlaştı.
Antalyaspor, Belçikalı kaleci Boffin ile üç yıllık sözleşme imzaladı.
- 23 Haziran 2017, Cuma
- Güncelleme: 13:21
-
Forvete 36'lık Aduriz!
Toplam 44
Yorum
abc ben GS liyim ama, fener bunu alacagina elindeki rvp ye göre kursun oyun sistemini.36 yas nedir abi? ki adam en az 2 senelik ister zaten
-
4. yıldız Lens
Toplam 13
Yorum
AYDIN AMİN İNŞALLAH OLUR
-
4. yıldız Lens
Toplam 13
Yorum
aslan misafire git denmez ama beğendiğin yere defol git
Antalyaspor, Boffin'i transfer etti haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.