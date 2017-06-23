 Antalyaspor, Boffin'i transfer etti – Fotomaç – 23 Haziran 2017
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    23 Haziran 2017, Cuma
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    Antalyaspor, Boffin'i transfer etti

    Antalyaspor, Boffin'i transfer etti

    Antalyaspor, geçtiğimiz sezon TFF 1. Lig ekiplerinde Eskişehirspor'da forma giyen kaleci Ruud Jorge Boffin'i kadrosuna dahil etti.

    Kırmızı-beyazlı kulübün internet sitesinde yapılan açıklamaya göre, kaleci arayışlarını sürdüren Antalyasporlu yöneticiler, Boffin ile anlaştı.

    Antalyaspor, Belçikalı kaleci Boffin ile üç yıllık sözleşme imzaladı.

    1. 23 Haziran 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 13:21
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