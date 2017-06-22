''Sabırsızlanıyorum''
Antalyaspor’un Fransa’da Bordeaux’tan flaş transferi Jeremy Menez, 3 yıllık kontratın altına imzayı attı. Fransız yıldız, “Ligin başlaması için sabırsızlanıyorum” diye konuştu.
ETO'O'NUN ETKİSİ BÜYÜK
Antalyaspor'u neden tercih ettin, Eto'o'nun etkisi var mı?" şeklindeki soruya Menez, "Eto'o ile daha önce karşılıklı oynadım. Transfer sürecinde gelmemde rol oynadı. En önemlisi ise 15 gün önce görüşme için Antalya'ya geldiğimde kendimi çok iyi hissettim ve karşılamadan memnun kaldım. Ardından gelme kararı aldım" yanıtı verdi.
SOL AÇIĞIM
Antalya'da tek amacının güzel futbol oynamak ve taraftarı memnun etmek olduğunu ifade eden Menez, pozisyon olarak sağda oynamayı pek tercih etmediğini ama hoca nerede görev verirse orada oynayabileceğini belirtti. Fransız yıldız, sahadaki ideal yerinin ise sol açık olduğunu vurguladı.
- 22 Haziran 2017, Perşembe
- Güncelleme: 01:21
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Trabzonspor camiası iftarda buluştu
Toplam 4
Yorum
Yok Ya 33 hafta yat. FB,GS, BJK yensin. Rakibin Kayseri'ye Rize'de 4-2 yenil. sonra Trabzon suçlu. YOK YAAAA
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Beşiktaş'ta transferde son durum
Toplam 10
Yorum
kartal geçen seneki hataları yapmayın ne fair playi ne uefa kriterlerini takmayın alın abubakar ı alın taliscayı ve vidayı hiç birşey olmaz ..
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Karius iddiası
Toplam 17
Yorum
eski kaleci rıza ertuğrul da volkan abisi gibi çok hantal..yetişmemiş.
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