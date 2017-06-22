 ''Sabırsızlanıyorum'' – Fotomaç – 22 Haziran 2017
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    22 Haziran 2017, Perşembe
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    ''Sabırsızlanıyorum''

    ''Sabırsızlanıyorum''

    ’un Fransa’da Bordeaux’tan flaş transferi , 3 yıllık kontratın altına imzayı attı. Fransız yıldız, “Ligin başlaması için sabırsızlanıyorum” diye konuştu.

    , 30 yaşındaki Jeremy Menez ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. Milan, PSG, Monaco ve Roma gibi devlerin formasını giyen Menez imza töreninde, "Çok gururluyum. Havalimanından gelişimden itibaren çok sıcak karşılandım. Süper Lig'in başlaması için sabırsızlanıyorum. Özellikle de Antalya'da inanılmaz bir statta oynayacağımız için. Burada olmaktan çok mutluyum" diye konuştu.

    ETO'O'NUN ETKİSİ BÜYÜK
    Antalyaspor'u neden tercih ettin, Eto'o'nun etkisi var mı?" şeklindeki soruya Menez, "Eto'o ile daha önce karşılıklı oynadım. Transfer sürecinde gelmemde rol oynadı. En önemlisi ise 15 gün önce görüşme için Antalya'ya geldiğimde kendimi çok iyi hissettim ve karşılamadan memnun kaldım. Ardından gelme kararı aldım" yanıtı verdi.

    SOL AÇIĞIM
    Antalya'da tek amacının güzel futbol oynamak ve taraftarı memnun etmek olduğunu ifade eden Menez, pozisyon olarak sağda oynamayı pek tercih etmediğini ama hoca nerede görev verirse orada oynayabileceğini belirtti. Fransız yıldız, sahadaki ideal yerinin ise sol açık olduğunu vurguladı.
    1. 22 Haziran 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 01:21
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