Boffin'e 3 yıllık sözleşme

Antalyaspor, geçen sezon Eskişehirspor'da forma giyen 29 yaşındaki kaleci Ruud Boffin ile anlaştı. Sabah saatlerinde Antalya'ya gelerek sağlık kontrolünden geçen Belçikalı kaleci, Ruud Boffin ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. Antalyaspor'un ilerleyen günlerde Atilla Konuk Tesisleri'nde düzenleyeceği törenle Boffin'i taraftarına tanıtacak.



Boffin'i renklerine bağlayan kırmızı beyazlılarda, 4 yıldır Antalyaspor formasını giyen 35 yaşındaki kaleci Sasso Fornezzi ile yolların ayrılması bekleniyor.