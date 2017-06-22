 Boffin'e 3 yıllık sözleşme – Fotomaç – 22 Haziran 2017
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    22 Haziran 2017, Perşembe
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    Boffin'e 3 yıllık sözleşme

    Boffin'e 3 yıllık sözleşme

    Antalyaspor, Belçikalı kaleci Ruud Boffin ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

    Antalyaspor, geçen sezon Eskişehirspor'da forma giyen 29 yaşındaki kaleci Ruud Boffin ile anlaştı. Sabah saatlerinde Antalya'ya gelerek sağlık kontrolünden geçen Belçikalı kaleci, Ruud Boffin ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. Antalyaspor'un ilerleyen günlerde Atilla Konuk Tesisleri'nde düzenleyeceği törenle Boffin'i taraftarına tanıtacak.

    Boffin'i renklerine bağlayan kırmızı beyazlılarda, 4 yıldır Antalyaspor formasını giyen 35 yaşındaki kaleci Sasso Fornezzi ile yolların ayrılması bekleniyor.

    1. 22 Haziran 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 17:02
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