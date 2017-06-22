Boffin'e 3 yıllık sözleşme
Antalyaspor, Belçikalı kaleci Ruud Boffin ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.
Antalyaspor, geçen sezon Eskişehirspor'da forma giyen 29 yaşındaki kaleci Ruud Boffin ile anlaştı. Sabah saatlerinde Antalya'ya gelerek sağlık kontrolünden geçen Belçikalı kaleci, Ruud Boffin ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. Antalyaspor'un ilerleyen günlerde Atilla Konuk Tesisleri'nde düzenleyeceği törenle Boffin'i taraftarına tanıtacak.
Boffin'i renklerine bağlayan kırmızı beyazlılarda, 4 yıldır Antalyaspor formasını giyen 35 yaşındaki kaleci Sasso Fornezzi ile yolların ayrılması bekleniyor.
- 22 Haziran 2017, Perşembe
- Güncelleme: 17:02
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Toplam 8
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Yorum
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Yorum
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