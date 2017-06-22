 Boffin sağlık kontrolünden geçti – Fotomaç – 22 Haziran 2017
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    22 Haziran 2017, Perşembe
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    sağlık kontrolünden geçti

    <a href="/index/boffin?id=2ebc8bf6-e063-4f96-8e31-860cddfb3f2e" class="" rel="tag">Boffin</a> sağlık kontrolünden geçti

    Transferin hızlı takımı Antalyaspor daha önce anlaşmaya vardığı Eskişehirspor'un kalecisi Ruud , Antalya’da sağlık kontrolünden geçti. Deneyimli oyuncunun kırmızı-beyazlılarla 2 yıllık sözleşmeye imza atması bekleniyor.

    Antalyaspor, gündeminde bulunan İspanyol kaleci Iker Casillas'tan olumsuz yanıt alınca daha önce görüştüğü Eskişehirspor'un başarılı kalecisi ile anlaşmaya vardı. Bugün sabah saatlerinde Memorial Antalya Hastanesi'ne gelen 29 yaşındaki Belçikalı kaleci Ruud sağlık kontrolüne alındı. Burada bazı testlere tabi tutulan Boffin, daha sonra hastaneden ayrıldı. Belçikalı kaleciye bugün ya da yarın kırmızı-beyazlılar tarafından imza töreni düzenlenmesi ve Boffin'in 2 yıllık sözleşmeye imza atması bekleniyor. 2012 yılında İngiltere'nin West Ham takımından Eskişehirspor'a gelen 29 yaşındaki deneyimli kaleci 5 yıl boyunca kırmızı-siyahlı takımın formasını terletti. Türkiye'de Eskişehirspor'dan başka takımda forma giymeyen tecrübeli kaleci 120 maça çıktı. Boffin, 120 maçta kalesinde 166 gol gördü. Boffin, 5 sene boyunca oynadığı maçlarda 30'da penaltı kurtarışı yaptı.
    1. 22 Haziran 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 11:15
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